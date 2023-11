VIDEO. "Lo voto": drástico giro de Baby Etchecopar de cara al balotaje

Baby Etchecopar se mostró reacio a votar a Javier Milei semanas atrás, a quien se animó a retarlo a un duelo en Basta Baby por A24. Sin embargo, su decisión dio un giro drástico que desconcertó a quienes lo siguen.

En una entrevista a María Julia Oliván, el conductor de Basta Baby aseguró no saber qué va a hacer el domingo: “Yo, ayer, esperaba la fumata blanca. Dije ‘te juro que el que me convenza lo voto porque ya estoy hinchado las bolas’. Terminó y no me convenció ninguno”.

“Todavía estoy dudando. Voy a ir a votar pero ninguno de los dos merece mi voto. Es probable que lo vote a Milei porque, aunque sea un defectuoso político no está rodeado de la lacra asquerosa que tiene Massa. Yo podría votar a Massa si hace el massismo, porque considero que es un tipo muy hábil para ser político y tiene las puertas de Estados Unidos abiertas”, reflexionó el periodista.

Tras asegurar que “tiene muchas más cualidades que Milei”, destacó que “tiene a Máximo Kirchner, Cristina, las escuchas. Por eso no voy a votar a Massa, porque la dictadura de Cristina se tiene que terminar”.

Luego, esta tarde en Twitter, compartió una contundente imagen con el texto: “Vi el debate. Me quedó claro que Milei no es político… ¡Lo voto!”.