VIDEO. Habló la maestra de La Plata acusada de acosar a alumnos: "Había exceso de confianza"

La denuncia que en exclusiva publicó eldia.com la semana pasada sobre el supuesto caso de grooming en una escuela de La Plata tuvo repercusión nacional y sirvió para poner en alerta a muchos padres e instalar la problemática en los distintos establecimientos educativos. Lo cierto es que no se habría tratado de un hecho aislado sino que otros estudiantes, de entre 11 y 12 años, habrían denunciado también presunto acoso por parte de la maestra de la Escuela Nº 58.

La acusada fue identificada como Daniela Mujica y anoche dio la cara para romper el silencio en medio de una gran conmoción que generó su caso en la comunidad educativa. “La información está tergiversada”, aseguró la mujer para negar los hechos que la vinculan en la causa judicial.

La acusada estuvo acompañada por su abogado, Álvaro Núñez, quien aseguró sobre los chats que se filtraron que “había un exceso de confianza con los chicos”. En una entrevista con el noticiero de El trece "Telenoche", Mujica dijo que “los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”.

Qué dijo la docente acusada de groomning en La Plata

Además ratificó que “jamás” besó a un chico, luego de que uno de los alumnos denunciara que se habían besado dentro de la escuela. Mientras que respecto a las supuestas invitaciones que les hacía a su casa para que se metan a la pileta manifestó: “Empecemos porque no tengo pileta en mi casa, no sé a qué pileta los invitaría”.

Mientras, sobre la foto que supuestamente le envió a uno de sus alumnos, el abogado indicó que se trata de "una foto que se envían entre los chicos. Esa foto, la del tatuaje, que se hizo una captura de pantalla, se hizo una ampliación y se envió el tatuaje. Daniela lo tiene a la altura de la panza, no lo tiene a la altura de la cola”. Y siguió diciendo: “Parece que Daniela le estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos, cuando en realidad son los alumnos que mandaban una foto que tiene Daniela en su panza y se la estaban enviando entre ellos”.

Más adelante, la joven se refirió al vínculo que mantiene con los padres de los chicos que la denunciaron: “Los papás jamás se acercaron. Ellos habían dicho en un momento que querían hablar conmigo. Nunca tuve una conversación con nadie más allá de las reuniones de padres que se hacen anuales”.

La defensa de su abogado

Su abogado dijo que las conversaciones que aparecen en los chats que se viralizaron “no salieron bajo ningún punto de vista del celular de ella” y afirmó que la maestra “va a salir totalmente absuelta” en la causa en la que se la acusa de grooming.

Núñez señaló que Mujica “en ningún momento tuvo inconvenientes en ninguno de los colegios en los que trabajó" y agregó en ese sentido que "siempre tuvo excelentes calificaciones". Además refirió que "en este curso vinculó con los chicos con más afecto que la convencional, involucrándose desde otros aspectos y con las redes sociales como Instagram o WhatsApp”.

También explicó que se han dicho muchas cosas sobre el expediente que distan mucho de la realidad como que ha mandado “fotos inapropiadas”. Sobre ello dijo: “Son fotos de carácter personal de ella en la cual estaba bailando con su hijo, y una nena respondió sobre eso: ‘por fin le veo las tet… a la maestra’”.

La denuncia contra Daniela Mujica

Cabe recordar que no bien una madre presentó la denuncia, otras mujeres con niñas y niños en 6º grado hicieron lo propio. A las pocas horas, la acusación se amplió, pues, el primer nene que reveló la supuesta conducta de la maestra “volvió a hablar” y agregó el detalle de que la docente acusada “le dio un beso en la escuela”. Además, un familiar de los alumnos comentó que “encontramos una carta que si bien no dice que es ella sabemos que es de ella por la letra”.

La dirección de la escuela separó de inmediato a Mujica, de 33 años que estaba al frente de dos cursos de ese último año de la primaria, alumnos y alumnas de 11 y 12 años.

Ahora, la Justicia es la encargada de determinar la veracidad de los dichos de los denunciantes. En ese aspecto, el caso lo lleva adelante la unidad fiscal penal 18, a cargo de Hugo Tesón, quien fue autorizado por el juzgado de Garantías 2 a realizar “el análisis técnico del aparato celular” aportado por la denunciante, “a efectos de captar llamados y/o mensajes de texto del mismo“.

Como se dijo, la docente fue relevada del cargo no bien se presentó la denuncia. Fuentes de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia indicaron que “desde un primer momento se intervino con celeridad a través del trabajo de inspectores de Primaria y Psicología”.

Por otra parte, las mismas fuentes remarcaron que “el equipo directivo de la institución se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar con lo que sea necesario” y que, mientras tanto, “se continúa acompañando a la comunidad educativa en su totalidad desde las áreas de la rama Primaria y de Psicología”.

Según se supo, la maestra actuaba agregando a los alumnos a Instagram, por donde les escribía primero para sumarlos luego a sus contactos del WhatsApp, según consta en la denuncia policial. Según denunciaron algunos padres, hubo chicos a los que les pidió que le enviaran fotos.

El abogado de los denunciantes, Martín De Vargas detalló, asimismo, que de acuerdo a los dichos de los nenes, la docente habría invitado a algunos de ellos “a una especie de clases privadas donde les iba a enseñar cómo besar y mantener relaciones sexuales”.

Por otro lado, se filtró el tenor de los mensajes que la maestra les habría mandado a sus alumnos. En uno de los chats que más inquietó a los padres, la docente le hablaría a uno de los chicos “como si fuera su novia” y lo trata, por caso, de “mi amor”, se indicó. En otras conversaciones, la maestra le habría pedido a más de un alumno que le mandaran fotos y ella a su vez les reenviaba otras. Una de las charlas se dio con otro nene, en la cual se burlan juntos por la posibilidad de desaprobar a otro chico del grupo.