Súper mensaje de amor de Joaquín Furriel a Guillermina Valdés: “Soy el hombre que…”

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés están viviendo su primera luna de miel. Porque a un mes de confirmar su relación luego de un tiempo de jugar a las escondidas, la pareja disfruta de sus primeras vacaciones juntos.

Los actores eligieron Estados Unidos para esta primera aventura en el extranjero, y desde Chicago, mientras pasean por el paisaje otoñal y disfrutan de cafecitos en la hermosa ciudad, Furriel le dedicó el primer mensaje público de amor a su novia.

Así, de vacaciones en Chicago, el actor le expresó sus sentimientos a la empresaria con un dulce video y toda una declaración. ¿Qué hizo el actor de El Reino? Grabó a Guillermina paseando en bicicleta y subió el video con un corazón naranja, etiquetándola. Pero lo más importante fue la canción que Joaco eligió para musicalizar el clip: el tema de Wilco "I’m the man who loves you".

Soy el hombre que te ama”, es la traducción al español del título de la canción de la banda de rock alternativo, oriunda de Chicago, la urbe donde transcurre la serie The Bear y que los artistas están descubriendo con nuevos ojos: los de una pareja enamorada: “Nos conocimos en el Lollapalooza. Charlamos un ratito, y después me tenía que ir a filmar fuera de Argentina, así que cuando volví nos conocimos. Hace ya cinco meses”, comentó Furriel al confesar su amor por la ex de Marcelo Tinelli.

Para finalizar y tirando flores hacia su actual pareja, Furriel se deshizo de elogios: ”Sobre todo, es una excelente persona. Cuando la conocí me gustó eso, por sobre todas las cosas. Hay un momento en donde tenés ganas de estar tranquilo, tener una relación para poder disfrutar”.