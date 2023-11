La desesperada lucha de una mujer por escapar de un pasado doloroso

Infierno, pesadilla, encierro, miedo. Esas fueron algunas de las palabras que empleó Mariela Beatriz Ruiz (45) para empezar a contar su historia, la que llevó en silencio por muchísimo tiempo, casi en secreto, como una especie de mochila cargada de dolor.

La terrible situación la mantuvo doblegada, en el piso, pero no pudo quebrarla. El amor por sus dos hijos, su pareja, le sirvieron de dique de contención hasta que soltó los primeros comentarios. Breves, sin demasiados detalles. Pero después, cuando se sintió entera, llegó el tiempo de sacar a la luz su verdad, la que calló desde que era chiquita: “Fui víctima de abuso sexual desde que tenía 7 años”, reveló la mujer, ya con la cabeza levantada y mirando con firmeza a cualquier interlocutor.

Ese drama, claro está, tiene su correlato judicial. Mariela es de Magdalena, trabaja como docente y las personas denuncias son su padre y uno de sus hermanos, el mayor, quienes acaban de presentar, a través de su abogado defensor oficial, un planteo de prescripción en el juzgado de garantías N° 1 de La Plata, a cargo de Guillermo Atencio.

Según el abogado de Ruiz, Sebastián Oscar Medina, “primero esto no quiere decir que el hecho no haya existido. Es evidente que están intentando que se caiga la acción por el paso del tiempo. Pero hay leyes y mucha jurisprudencia que hace foco en el momento en que la víctima adquiere plena capacidad para denunciar la agresión sexual, como el punto de inicio para contabilizar ese plazo prescriptivo. Por eso para nosotros, la causa está activa y tiene que seguir su curso natural. Ella -por su asistida- recién el año pasado habló, pese a que hizo terapia durante largo tiempo. Acá no hay nada prescripto”.

Esta cuestión es central. De acuerdo al relato de Ruiz, las agresiones contra su intimidad se extendieron desde su infancia hasta los 18 años. En esa época ya estaba de novia y pudo hacerle frente a su padre.

El relato es desgarrador. Volviendo a ese pasado doloroso, Ruiz mencionó que, primero, cuando terminaban de cenar, “empezó a decirme andá a mi cama, así la tengo calentita. Todo delante de mi mamá, que jamás hizo nada”.

“Ahí empezaron los tocamientos”, aclaró y después “la agresión fue escalando hasta lo peor”, destacó.

Con los abusos como moneda corriente, siempre en base a la declaración que Mariela hizo ante este diario, “a los 12 años me descompuse y mis padres me mandaron a Misiones, donde teníamos una pariente. No sabía por qué, pero terminé en una camilla, en un sucucho, donde apareció un extraño con una espátula. Al rato me dieron un par de inyecciones. Recuerdo que me dolía la panza, a la altura de los ovarios”.

“Eso pasó alrededor de 1988 o 1989 y me quedé en esa provincia hasta el año siguiente. Fue por marzo, que me pasaron a buscar y regresé a Magdalena con todos”, agregó.

Mariela indicó que, pese a lo que había ocurrido, “los abusos no cesaron. Y también empezaron los golpes, porque me fui poniendo más grande y mostraba resistencia”.

“Tuve crisis de pánico, ideas suicidas y anorexia nerviosa. Hice terapia, pero jamás conté nada. Me sentía culpable. Sentía que era un desastre. Me casé a los 19 años y así y todo, cuando mi papá me iba a visitar, me susurraba cosas al oído y me tocaba la espalda, la cola”, aclaró.

En 2010 se dio el corte definitivo en la relación con su familia de origen, pero no por eso a Mariela se le solucionó la vida. Todo lo contrario. Los recuerdos la atormentaban y el terror se apoderó de cada uno de sus espacios.

“No podía hacer nada. Estaba presa en mi propia realidad, perseguida. No podía ir ni a hacer un mandado. Me ahogaba, estaba irritada, le contestaba mal a mi esposo y sin ninguna razón”, comentó.

Por eso, en 2021, decidió retomar terapia y empezó a soltar esa angustia que la abrumaba. Incluso hubo un episodio que obró como un clic. Ese fue el comienzo del final.

“Estando en el cajero automático, siento que me tocan el hombro y, al darme vuelta, lo veo a mi padre. Lo insulté de arriba a abajo, me fui a la comisaría, al Juzgado de Paz y pedí una cautelar, una prohibición de acercamiento, que voy renovando cada tres meses”, expresó.

Además aseguró que “mi hermano mayor me violó cuando tenía 17 años. Él estaba alcoholizado. Me dijo `yo sé cómo tratar a las puti...”.

El expediente, cabe destacar, tramita ante la UFI Nº 3, de Gonzalo Petit Bosnic, y existe un pedido de indagatoria suspendido, por el planteo prescriptivo, en orden a los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por ascendiente y por ser cometido aprovechando la situación de convivencia preexistente para con una menor de edad y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por ascendiente y por ser cometido aprovechando la situación de convivencia preexistente para con una menor de edad (hechos reiterados)” y “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido aprovechando la situación de convivencia preexistente para con una menor edad”.

A todo esto, Mariela resiste. “Busco justicia y libertad”, finalizó.

En el proceso por sanar, Mariela Ruiz abrió un espacio de comunicación en su cuenta de Facebook