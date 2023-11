"Con Diego, tuve un touch and go", la contundente confesión de una vedette que vivió un mini romance con Maradona

Este fin de semana, en el programa "El Run Run del espectáculo" que se emite por Crónica TV, estuvo presente Adriana Aguirre, la famosa vedette de revista, que confesó haber estado con Diego Maradona.

La charla salió luego de algunas anécdotas de Guillermo Coppola, el ex managger y amigo del 10. En medio de un móvil, habló de varias vivencias que tuvo con el ex crack de la selección argentina.

Pero el homenaje iba a cambiar de rumbo, al menos por un rato. La actriz iba a tomar la palabra para confesar que tuvo un "touch and go" previo a que Diego se vaya a España.

"Respeto muchísimo a Diego Armando Maradona. Fundamentalmente si tuve o no tuve algo con él, anterior a la época Guillermo Coppola. Estaba Cysterszpiler (ex representante), en el año 81", remarcó.

En esta misma línea, culminó con su escueto relato: "Así había corrido el rumor, es algo que pertenece a mi intimidad. Si, ya está, tuve un "touch and go". Mi admiración y mi amor al gran número uno del fútbol. Fue algo momentáneo y fue una experiencia maravillosa. No siguió porque se fue a España y perdimos contacto".