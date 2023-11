VIDEO.- A su regreso de EEUU, Milei habló de estanflación, aguinaldos, "bomba económica" y hasta de Bilardo

Además de confirmar que Luis Caputo será el ministro de Economía de su gobierno, el presidente electo Javier Milei brindó definiciones clave en materia económica, como qué pasará con los aguinaldo en las provincias, "la bomba" que deja el Gobierno de Alberto Fernández, la emisión de dinero y el ingreso a un período de estanflación.

A su regreso de Estados Unidos, donde se reunió con el consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, Milei aseguró que "ha sido un viaje muy positivo. Nos fue muchísimo mejor de lo que esperábamos. Estamos muy satisfechos". Respecto de la reunión con Sullivan, indicó que "en esa reunión presentamos las características de los desafíos que tenemos por delante y la naturaleza del programa económico que vamos a encarar".

En materia económica, Milei anunció que "el ministro de Economía es Luis Caputo. Ya lo teníamos definido. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que 10 de los 15 puntos de déficit fiscal que tiene el país se generan en el Banco Central, el problema principal a resolver es el de las Leliqs y resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise porque si nos equivocamos ahí terminamos en hiperinflación".

"Queremos poner la caja en orden, que no sea deficitaria. Por eso es tan importante el rol de Caputo, para arreglar el problema de las Leliqs", indicó. "Mientras más exitosos seamos en logra poner en caja los números fiscales y resolver el problema monetario más rápida va a ser la caída de la tasa de interés y menos doloroso va a ser el proceso de ajuste", añadió.

En ese sentido, el economista reconoció que "va a haber que pasar un momento duro por los descalabros de esta Administración", pero "si no hacemos un reordenamiento de las cuentas públicas y ponemos en caja el balance del Banco Central, nos vamos a una hiperinflación que la de Alfonsín va a quedar hecha un poroto".

"Yo tomo esto como un trabajo, con responsabilidades un poco más grandes que las convencionales, pero es un trabajo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerlo de la mejor manera posible", continuó Milei, quien aprovechó para definirse como "alguien muy pragmático" y graficó: "Yo soy un resultadista. Yo no estoy para lo lírico, estoy para el resultado, como el bilardismo".

Por otra parte, consultado sobre el planteo formulado por algunos gobernadores respecto de la falta de recursos para hacer frente al pago de salarios y aguinaldo, el mandatario electo señaló: "¿Cómo hago para darle lo que no tengo a las provincias?¿Qué culpa tengo yo de los desmadres que ha tenido la administración anterior y lo que han hecho los distintos gobernadores?". "No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño, es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado", apuntó, descartando de plano la posibilidad de continuar emitiendo dinero, lo que lo reforzó preguntando si "¿quieren continuar con esta responsabilidad? Ese es el resultado. La respuesta es que hay que poner los números en orden. La respuesta es corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata".

Asimismo, admitió que en los próximos meses habrá estanflación "porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica". "Por eso digo que la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos", agregó, al tiempo que estimó que la inflación "va a seguir alta"

Además, anunció que Daniel Scioli seguirá siendo el embajador en Brasil mientras que Gerardo Werthein será embajador en Washington.