Un nuevo affaire tras confesiones de Coti Romero: "Marcos Ginocchio me besa muy bien”

Ahora, una sorpresiva revelación se dio el jueves por la noche en una nueva emisión del Bailando 2023. En la previa, había sido Ángel de Brito quien había adelantado que Coti Romero tuvo un affaire con Marcos Ginocchio. “Besos en un AFTER #Coti #Marcos. Spoiler”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

Así, Tinelli dio comienzo al programa y contó: “Hoy es día de confesiones. Hoy Coti me dijo ´me di un beso con un ex Gran Hermano que no era el Conejo’”, haciendo referencia a Alexis Quiroga, expareja de Romero, y a quien en las últimas horas acusó de acoso por enviarle más de 50 mails desde su separación. Entonces, ante la revelación de la correntina, el conductor del Bailando 2023 quiso ahondar más: “¿Beso qué es? Porque puede ser un piquito...”, le preguntó a la participante, quien fue explícita en su respuesta: “No, con chape, con lengua”, siempre según las palabras del propio Marcelo Tinelli. En complicidad del animador, Ángel de Brito -que ya había revelado el nombre de Marcos Ginocchio- jugó con la posibilidad de que fueran Tomás Holder o Maximiliano Guidici.

¿No va a decirlo, Coti?”, preguntó Marcelo y quiso saber si finalmente hablaban de Marcos Ginocchio. Más tarde, después de la coreografía de la actriz Lali González y su bailarín, Ángel de Brito volvió a referirse al affaire de Romero, que continuaba frente al streaming. “Coti picoteó en un after. No me hagas que no. Al ganador de Gran Hermano”, reveló el conductor de LAM mientras la participante se tapaba el rostro, sonrojada, y sin negar la información.

Por último, la joven confirmó su affaire con el ganador de Gran Hermano que actualmente se encuentra cumpliendo con compromisos laborales en Finlandia. “Nos podemos besar con mucha gente. No significa nada eso”, remarcó sobre el vínculo que mantiene con su excompañero de reality. Y finalmente confesó: “Es que no ando puntuando los besos de la gente”, para terminar confirmando que “Me besa muy bien”.