“No te vayas con amor o sin él”: la dinámica del poder

Norman Briski escribió “No te vayas con amor o sin él” para dos actrices: una debía encarnar a la Señora de una casa, la otra a su cuidadora, la Señorita, su mucama. La primera, con una discapacidad, depende de la segunda, pero a la vez es su jefa, casi su dueña. La segunda sueña con emanciparse. Las dos van alternando, a lo largo de la obra, el poder, en una lucha cotidiana, una simbiosis tóxica: la dinámica de amo y esclavo solo se refuerza cuando la Señorita amaga con irse y dejar como reemplazo a su hermana.

La obra llegará mañana, a las 21.30, a Escenario 40, en una puesta dirigida por Daniela Rizzo y protagonizada por Romina Seguí y Julieta Beaufays que muestra el callejón sin salida de los vínculos humanos, y de la que uno sale preguntándose si “la única salida para el oprimido es convertirse en opresor”, dice Rizzo, actriz, directora, también bailarina de destacada trayectoria, en diálogo con EL DIA.

La obra de Briski, dice Rizzo, atraviesa temas universales, absolutamente reconocibles para cualquier espectador, “muy vigentes. La lucha de clases, la lucha de poder, las vinculaciones asimétricas, son temas que se van releyendo de manera diferente, pero siempre sigue existiendo”.

Pero no es un texto que ofrezca respuestas, sino que apuesta a la inestabilidad. “No creo en el arte panfletario: creo que el arte debe multiplicar. Tiene esa potencialidad, al menos. El arte es político, siempre es político, siempre uno se para en algún lugar, pero no creo que el arte deba dar respuestas”, lanza la directora de la puesta.

Rizzo relata la génesis de la puesta: trabajó junto a Briski en la puesta de “Potestad”, de Tato Pavlovsky, en el Caras y Caretas, durante varios años, luego de que el dramaturgo la conovocara al pensar la obra “intervenida con la estética del teatro noh japonés, una disciplina en la que yo me especialicé”. Y, “por esas cosas de las casualidades, o no tan casualidades, Romina Seguí me trajo luego este material, que yo no conocía: al leerlo, me explotó la cabeza”.

Al leerlo, además, Rizzo pensó que “podría nadar fácilmente en ese tipo de dramaturgia, desde la dirección, y con las dos actrices que tenía, a Romina y a Julieta: para la idea que tenía en mente, necesitaba actrices que tuvieran laburo corporal, vocal, que tuvieran oído, consciencia del espacio”.

La adaptación del texto de Briski que realiza Rizzo es arriesgada, personal, con seres “que hablan de una manera no cotidiana, que tienen movimientos, una corporalidad no cotidiana”, y un entrecruzamiento de disciplinas (“yo vengo de la danza”, avisa) que involucra los mundos de la directora, los de las actrices, e incluso los del músico, Pablo Bronzini, convocado para trabajar al inicio de la puesta, y no al final, para agregar música al asunto, porque lo sonoro “es una capa más”. “Es muy mágico cuando tus universos se cruzan con los de las actrices, los del músico: el teatro es un trabajo de construcción colectiva”.

Claro, dice Rizzo, esa sumatoria de elementos conllevan siempre el riesgo de “que se vean los hilos de lo que uno hace. Pero tengo la sensación, por lo que nos devuelve el público, que está integrado: se crean universos oníricos, pero resultan absolutamente posibles para el que ve”. La directora explica en ese sentido que con su utilización de diversos lenguajes y mundos no busca alienar a la audiencia: “Me gusta hacer teatro para todos, no para entendidos. El teatro para dramaturgos me resulta muy aburrido: me encanta poner todos los dispositivos que uno tiene al servicio de que lo que uno hace sea potente, que la gran mayoría pueda entrar en ese viaje, ese momento poético”.