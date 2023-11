VIDEOS. El picante cruce entre "Tata" y "El Volador", barras de Estudiantes y Gimnasia, tras agarrarse a piñas

En las últimas horas, uno de los líderes de la barrabrava de Estudiantes se pronunció en un video, acerca de un tenso cruce que mantuvo con el líder de la barra de Gimnasia, Cristian "El Volador" Camilleri. Allí, según manifiesta, se enfrentó a las piñas con el referente en la zona de Villa Catella y señaló: "Hace un video y mostra tu cara".

"Esto es para los pibes de Gimnasia, para que vean el jefe de la barra que tienen", asegura "Tata", familiar de uno de los referentes de la barra de Estudiantes. "Lo crucé en Catella, él estaba con dos más y yo con otros dos pibes, lo peleé mano a mano", afirmó.

Por último, se dirigió a "El Volador" y agregó: "Hace un video en vivo ahora y mostra tu cara. Esta sangre es tuya, mira como tengo la cara. Vení a buscarlo", mientras exhibía un short.

Posteriormente, a través de las redes sociales, se viralizó la respuesta de Cristian "El Volador" Camilleri. "Escucha, Tata. ¿Cómo no voy a hacer un video? De última, vos te paraste y tiraste un rasguñón. Pero no te olvides que eran cuatro y yo estaba solo con el pibe mío", explicó.

"Si vos querés, y creo que te da, vos y yo mano a mano", desafió "El Volador". "Pero mira, no me hicieron nada ni me pudieron tirar", agregó.

Luego, cerró: "Estuvieron bastante bien, por lo menos se pararon de manos. No me corrieron, no es la guerra solo una batalla. Pero mano a mano, no da para usar cosas raras, encanamos y no sirve. Igual vos llevas las de ganar, a buen entendedor sobran las palabras".

Cabe destacar que hace varias semanas el barra de Gimnasia se había pronunciado contra Iván Tobar por conflictos que surgieron a la salida de la cancha.

"Iván vos sabes que yo no tengo problema, digo las cosas de frente y me puedo equivocar, soy un ser humano. Esto fue de la Uocra tuya, te vengo diciendo: para la pelota, hermano. ¿Sabes qué va a pasar? Los pibes que vos tenes van a matar a un pibe y te lo vas a tener que cargar vos, porque yo no", sentenció el barra de Gimnasia.