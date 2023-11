Picantes declaraciones de Nazarena Vélez al participar de la Marcha del Orgullo: "Comentarios imbéciles sin empatía"

Desde sus redes, Nazarena Vélez respondió a las críticas discriminatorias recibidas por su participación en la 32° edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires.

Vale destacar que, el mencionado evento, realizado el sábado, tuvo a Nazarena compartiendo en sus redes sociales una imagen suya sosteniendo una bandera representativa de la comunidad LGBT. Pero fue sorpresivo encontrarse con reacciones adversas en su publicación de Instagram: “Subí esta foto recién a mi feed y no puedo creer, gracias a Dios no son la mayoría, pero sí muchos comentarios imbéciles”, comenzó el relato de Vélez,

Asimismo, Nazarena Vélez, señaló la ausencia de empatía y la tendencia a juzgar sin comprender las diferentes experiencias de otros. Por otra parte, señalo también la importancia de la empatía y la sororidad, y la relevancia de no interferir en las vidas ajenas: “Vos desde esa comodidad preguntás ‘¿qué festejan?’ Dios, esa falta de empatía de solo mirarnos el ombligo nosotros y pensar desde vos. No, pensá desde el otro lado. Investigá, averiguá”, continuó visiblemente molesta por las expresiones vertidas en su cuenta de instagram, a lo que ella reiteraba la necesidad de buscar empatizar con el prójimo.

Nazarena también agregó: “Si no podés tener empatía y esa cosa de sororidad, o simplemente no meterte, es lo que hablamos siempre de los cuerpos, por ejemplo. Esa maldita costumbre de meterte en las elecciones de los demás, en la vida de los demás”, ejemplificó.

Por último, la productora también respondió directamente a un comentario ofensivo que le recomendaba priorizar el cuidado de su familia: “A mí una me puso: ‘andá a cuidar a tus hijos y a tu nieto’, y vos andá a lavarte el tuje. Igual quiero que sepan que todo el que bardea fuerte y feo que a mí no me gusta, yo lo bloqueo. Me chupa un huevo tener seguidores mala onda”, cerró.