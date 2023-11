VIDEO. Ramos Mejía: cruzó con la barrera baja y murió su acompañante

Una víctima fatal resultó de un impactante choque entre un automóvil y el Tren Sarmiento, a la altura de Ramos Mejía. El vehículo pasó con la barrera baja, mientras el tren estaba cruzando el paso.

La joven que falleció, de 19 años de edad, viajaba en un Renault Sandero en compañía de otras tres personas, quienes resultaron heridas. El trágico incidente ocurrió este domingo, aproximadamente a las 6.30 de la mañana, en la intersección de las calles Rivadavia y Urquiza.

El ferrocarril se topó con la trompa del Renault y lo arrastró por varios metros, dejándolo en ruinas.

La joven, identificada como Agustina Albarracín, murió en el lugar, antes de que llegara la ambulancia y la policía. De las tres personas que viajaban con ella, todos adolescentes, dos de ellos fueron trasladados al hospital y el conductor escapó.

Se lo detuvo horas después en la Clínica San Juan de Dios de la zona y se lo imputó por homicidio culposo en la causa que avanzará en el Juzgado Federal nº1 de Morón.

El padre pide que “pague”

Agustina era estudiante de gastronomía y tenía tres hermanas. Su padre, Claudio Albarracín, pidió que el conductor “pague por lo que hizo”.

Los jóvenes volvían de bailar en la madrugada trágica. "Quiero que sea condenado y que pague por lo que hizo, yo sé que mi hija no va a volver pero quiero que él entienda el daño que causó. Me dolió mucho que la haya dejado, la acción de huir como una rata no va, dejar a su amiga del jardín de infantes y al resto de los chicos que estaban, no va", dijo Albarracín.

"El conductor estaba consciente porque frenó en el semáforo, no es que estaba borracho o ido, no sé qué quiso hacer, no se entiende. La chicharra andaba, la luz andaba y la barrera andaba", aseguró Claudio.

Según Albarracín, "Franco la ayudó a bajar a Valentina y ella pedía por favor por Agustina, pero él se fue al Burger King donde estaban unos amigos con los que juega al rugby y supuestamente se fue en un Uber".

"Pero no cierra la declaración de que él se haya pedido un auto, todo indicaría que un amigo lo llevó a la casa", señaló.

Claudio agregó que el acusado, quien está "detenido e incomunicado", trabaja como DJ en el boliche "Jagger" de Ramos Mejía donde esa noche, según dicen los testigos, "estaba drogado".

"Quiero que mi hija descanse en paz y que tanto en lo civil, en lo penal, como en lo social el chico la pague", concluyó el padre.