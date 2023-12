VIDEO.- "Tengo sexo cuando quiero": quién es Isabel De Negri, la platense hot que entró a Gran Hermano y va por todo

La nueva edición de Gran Hermano debutó anoche en la pantalla de Telefe con picos infernales de rating, en torno a los 21.5 puntos. Y los platenses le pusieron especial atención al ingreso de Isabel de Negri, oriunda de la ciudad de la diagonales.

De acuerdo con la presentación, Isabel De Negri es la participante más grande de la casa, a la que se le animó a sus 65 años. Es sommelier de vinos y profesora y cinturón negro de tae-kwon-do. Según expresó la “Señora Alfa”, su mayor sueño es llegar a Calle Corrientes.

En la presentación de Santiago del Moro, otra vez en la conducción del reality más famoso, la participante platense se definió como "una diva anónima". Como sommelier, se autodefinió como "una borracha conocida y con título".

"No soy la típica abuelita. Nací en La Plata, soy, además, instructora de tae-kwon-do. Soy una de las primeras mujeres cinturón negro del país", se describió.

"Me encanta verme bien. No podría estar con un hombre celoso. Hago lo que quiero cuando quiero. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa. Gracias a mi mamá, me dijo: 'Nena querida, sexo vas a tener cuando quieras y cómo quieras. Tengo mucha calle'", tiró.

Y afirmó que "hoy para mi empieza otra vida, empieza hoy andá a saber dónde termino, yo creo que en la calle Corrientes".

Tras el video de presentación, se lució ante el público y recibió el vitoreo de la tribuna y de sus familiares, con quienes se saludó muy afectuosamente previo a su ingreso a la casa. El resto, su desempeño podrá verse de ahora en más en la pantalla de Telefé. "Ya me estoy divirtiendo", dijo. Por último, envió algunos saludos, agarró su valija e ingresó a la casa.

Según el canal de las pelotitas, Isabel De Negri, con 65 años, ingresa a la casa de Gran Hermano 2023 y se convierte así en la jugadora de mayor edad en la historia del reality en Argentina”.

“La sexagenaria está soltera, le gustan los hombres más jóvenes y es asesora de vinos e instructora de taekwondo. A lo largo de su experimentada vida se separó dos veces y tuvo dos hijos, además de un nieto que ella crío”, completó.

“Con una historia de vida fascinante que seguro revelará en la casa más famosa, Isabel se define como “hiperactiva” y asegura que ama el deporte además de entrenar todos los días”, detalló.