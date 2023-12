Darío Scotto está entre la espada y la pared

El ex futbolista Darío Scotto, surgido de Platense e identificado con Central, donde alcanzó su máximo nivel, confesó que se siente “orgulloso con sus dos amores jugando una final”, en la antesala de la definición de la Copa de la Liga.

“Me siento orgulloso con mis dos amores jugando una final. Se trata de dos clubes muy importantes en mi vida y estaré contento por el que gane y a su vez triste por el que pierda, es así de sencillo, es la sensación que tengo”, confesó.

El exdelantero nacido en Capital Federal el 1 de septiembre de 1969 brilló con las dos camisetas, la marrón de Platense con la que inició su carrera, y la auriazul de Central, donde disfrutó sus mejores días como futbolista.

“Platense es mi segunda casa, el club que me crió, me dio la oportunidad de jugar en Primera División y me aportó las herramientas necesarias para que pueda llegar a ser un jugador profesional. Estuve nueve años, desde la adolescencia, lo adoro, lo llevo en el corazón”, comentó Scotto, quien debutó en la entidad originaria del barrio porteño de Saavedra en 1987 y se quedó hasta 1992.

“A Central lo amo, me hice hincha por calificarlo de alguna manera, ya que toda mi vida fui de Boca, pero me fue muy bien durante los años que estuve, fue una época divina, adoro al club, a su gente, a la ciudad, todo en realidad”, añadió el exdelantero, quien lució la camiseta de los rosarinos en dos períodos, primero entre 1994 y 1995, y luego en la temporada 1996-1997.

“No soy brujo para saber como saldrá la final, solo digo que me pone muy contento que los dos hayan llegado hasta ahí. Espero un lindo partido, que se brinden, que sea una fiesta en las tribunas y es para destacar el hecho de que estén en esta definición”, cerró.