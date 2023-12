Se define el torneo Clausura de la B con cuatro candidatos

Llegó el día esperado por muchos. Esta tarde a partir de las 16 se desarrollará en forma íntegra la decimotercera y última fecha del Clausura de la B liguista, donde cuatro equipos tienen grandes chances de coronarse campeón.

Los dos partidos donde se concentrará la máxima atracción estará en Los Hornos y en el barrio Meridiano V.

Romerense, que llega como único líer con 24 puntos, visita a la Comunidad Rural (cuarto con 22), en 66 y 174. El albirrojo necesita ganar, sin depender de nadie, para asegurarse el Clausura y el derecho a participar de la final por el primer ascenso a la máxima categoría.

Ahora, para que el cuadro de Los Hornos pueda festejar, necesita ganar esta tarde y esperar que CRISFA (escolta con 23) y Expreso Rojo (con los mismos puntos), que juegan entre sí, empaten.

Precisamente, el “verdolaga” y Expreso Rojo, el campeón del Apertura, se verán las caras en 14 y 71, con la chance de festejar.

Si CRISFA gana y Romerense pierde o empata en Los Hornos, será el campeón, Pero su el conjunto de Abasto se impone en MeridianoV y hay empate o derrota de Romerense, entonces será el bicampeón de la temporada y ascenderá directamente a primera, por haber ganado los dos torneos, de acuerdo a lo que establece el reglamento.

El resto de los partidos: Argentino Juvenil vs. San Martín (18 y 460); Talleres vs. 5 de Mayo (39 y 203); Tricolores vs. CC. Tolosano (Mitre y Alsina, Ensenada) y For Ever vs. Villa Lenci (2 y 611). Libre: Villa Montoro.

LA PRIMERA, EL LUNES

Debido a que hoy se realiza el recital de Fito Páez, y no habrá efectivos policiales disponibles, la última fecha del Clausura de Primera A se pasó para el lunes a las 18. Mientras que las semifinales del Torneo de Ascenso (Primera C) se jugarán mañana desde las 16.