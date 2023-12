Escándalo en Gran Hermano: agresiones entre dos participantes y ¿expulsión para Furia?

La Navidad obligó a la producción de Gran Hermano a hacer algunos cambios. Uno de ellos fue la Gala de Expulsión, que se pospuso hasta este lunes y el público eligió que Axel abandonara la casa .

Con los ánimos caldeados en el reality y dos grupos muy marcados, “Furia” (Juliana) y Williams protagonizaron un momento tenso que podría ser motivo de sanción por parte de la producción y hasta de expulsión este martes.

Todo sucedió alrededor del mediodía, cuando parte del grupo se encontraba en la sala de desafíos para ser el líder de la semana. En cierto momento, Furia entra apurada y repite “corré, corré” para quedarse en un extremo de la sala.

Detrás suyo entran varios hermanitos, entre ellos Williams, a quien dos sostienen para que no se le fuera encima. El joven empieza a gritarle: “¿Qué ‘flashas’ la concha de tu hermano? ¿Vas a venir a pegarme así la puta que te parió?”.

Y siguió, notablemente furioso: “¿Para qué pegas así fantasma de mierda? ¿Qué pegas así?”. La respuesta de Furia no se hizo esperar, mientras el resto de los participantes intentaban que no se acercara a la joven.

“¿Qué te pegué? Fue un cachetazo nomás. ¡No te pegué boludo!”, dijo Furia. Luego, se cortó la transmisión y la pantalla de Telefe colocó una placa donde se lee: “Ya volvemos con la casa en vivo”.

Reclaman expulsión para Furia

Con este panorama, la agresión física fue el tema principal entre los concursantes durante la tarde. Sin dudas, también lo será esta noche en el Debate, donde probablemente la producción indique si habrá o no sanción.

Tras lograr alejarlos, el grupo de Williams quiso saber cómo sucedieron los hechos. Emma comenzó su descargo: “Vos no podés pegarle de una a un chabón que está tranquilo”.

Luego, Rosina indagó sobre los detalles, a lo que ‘El Paisa’ relató desde la cocina: “Yo estaba sentado acá y no me acuerdo qué me dice y ‘tac, tac y pam’”, haciendo el gesto de cachetazos en el rostro.