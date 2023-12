Se confirmó la venta de Santiago Núñez al fútbol mexicano

Antes de que se cierre este 2023, Estudiantes concretó la venta del marcador central Santiago Núñez al Santos Laguna, de México, lo que convierte en la tercera baja en el último campeón de la Copa Argentina, que ya había tenido las despedidas de dos históricos y emblemas del club: Mariano Andújar y Mauro Boselli.

De esta manera, el defensor, categoría 2000, continuará su carrera profesional en el fútbol azteca.

La transferencia del futbolista se habría realizado en una suma cercana a los 2.5 millones de dólares por el 90 por ciento de su ficha. Y filmará un contrato que se extenderá hasta el 2027.

El propio Santiago Núñez, en medio del festejo de la Navidad, le informó a sus familiares la alegre noticia de su venta a México.

Santiago Núñez, que cerró la temporada siendo uno de los puntos altos en el equipo que dirige Eduardo Domínguez, nació en la ciudad de Roque Pérez, lugar donde pasó las fiestas navideñas junto a sus familiares.

El marcador central debutó en la primera división de Estudiantes el 22 abril de 2022, cuando el equipo era dirigido por el entonces entrenador Ricardo Zielinski.

Fue en el empate 2-2 ante Colón, partido que se jugó en Santa Fe.

El defensor se marchará a México después de haber disputado 49 partidos con la camiseta albirroja, con un gol (se lo convirtió a Tacuary, por la Copa Sudamericana) y después de haber conquistado la Copa Argentina.

De acuerdo a lo que se supo, Núñez estaría viajando a México este miércoles para someterse a la revisión médica de rigor, y en los días posteriores estaría poniendo el gancho a su nuevo contrato, que lo ligará al club azteca hasta 2027.

COMPAÑERO DE OTROS DOS ARGENTINOS

El ahora ex jugador de Estudiantes compartirá el plantel del Santos Laguna con otros dos futbolistas nacionales, ya que allí se encuentran Juan Ignacio Brunetta (ex volante de Arsenal) y Javier Correa (ex delantero de Colón).

Pero la sangría en el plantel de Estudiantes podría continuar de un momento a otro, ya que sería inminente la venta de Leonardo Godoy, otro de los jugadores que ha tenido un alto rendimiento en Estudiantes, durante la actual temporada.

Y la de Benjamín Rollheiser, que se convertirá en refuerzo del Benfica, de Portugal, donde actualmente juegan los campeones del mundo Angel Di María (volvería a Rosario Central para su retiro definitivo de la actividad profesional) y Nicolás Otamendi.