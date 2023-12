Pancho Dotto confesó la verdad de su enemistad con Ricardo Piñeiro

Sabido es que, Pancho Dotto Piñeiro fueron históricos rivales en la era dorada del mundo del modelaje de los años 90.

Así, ambos fueron los representantes de las modelos más icónicas de la época y se convirtieron en lo mejor de la moda.

Pese a que podrían haber convivido en un ambiente sin problemas, desde siempre Pancho Dotto y Ricardo Piñeiro mantuvieron una enemistad casi sin retorno.

Ahora, en las últimas horas, el representando habló sobre esta relación, en el día que se confirmó su muerte tras sufrir un ACV.

Recordemos que, el empresario en cuestión, fue manager de modelos como Valeria Mazza, Pampita, Daniela Urzi, Carolina Peleritti, María Vázquez, entre otras y se refirió a la partida de su histórico rival sin vueltas. "Nunca pude entablar ningún tipo de relación, nunca fuimos ni competencia. Siempre trabajé mucho, de lunes a lunes. Él se tomaba los viernes, iba al gimnasio. Jamás pensé que él se iba a morir antes que yo, jamás. Si vos me preguntabas a mí era una persona que yo la veía dedicándose mucho a su vida, a su salud física y mental.Siempre se ocupó de eso yo no, me ocupé únicamente de trabajar. Fueron 30 años de mucha locura lo mío", reveló Dotto.

La historia laboral de ambos los ubicó en lugares diferentes y Pancho Dotto admitió que intentó acercarse a él en diferentes oportunidades "Ambos trabajamos en el mundo de la moda, pero él trabajaba con su con su modo y su mundo y yo me dediqué a trabajar de otra forma. Yo fui una máquina de producir trabajo, no solamente para los modelos, sino de acompañar a las empresas. Nunca tuvimos nada en común, nada", agregó.

Por último, Pancho Dotto asumió que la relación no existió porque Ricardo Piñeiro no dejó que así suceda. " Ricardo tuvo sus aciertos y para mí sus grandes errores. Sé que es un momento difícil para todas las personas que lo han querido. Nunca quiso que yo lo quiera, fue una cosa loca. Todos nos vamos a morir. Ahora le tocó a él y lo lamento mucho. Lo lamento por toda la gente que lo quiere. Ricardo fue una persona que sí estuvo en el medio conmigo y siempre hubo una rivalidad enfermiza, fomentada por él. Pero bueno, ya está. Que en paz descanse", confesó Pancho.