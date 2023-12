Se separaron Matías Martin y Natalia Graciano: Pasaron 20 años juntos

Bombazo. Después de 20 años juntos, Matías Martin y Natalia Graciano decidieron poner punto final a su matrimonio.

Desde los programas especializados en la tele aseguraron: "Matías Martin y Natalia Graciano. Más de 20 años, se conocieron cuando él había sido papá del hijo que tuvo con Nancy Dupláa. Se conocieron porque Matías la llamó para trabajar en un programa y ya en la reunión hubo onda”, recordaron, al tiempo que agregaron: “No hay terceros en discordia, hay un desgaste y mucha diferencia ideológica y eso los llevó a discusiones”.

En este contexto, vale destacar que, según había contado Martin, cuando fue invitado a PH Podemos Hablar, en aquella oportunidad él era dueño de una productora y estaba por comenzar un nuevo programa.

Allí, contactó a Natalia Graciano para tener una reunión. “La convoqué a mi casa -que hoy es su casa-, yo estaba con mi productor, le dijimos que nos cuente y ella nos dice: ‘No, cuenten ustedes’. Bueno, somos los mejores del mundo, todo impresionante...”, decía la figura de la radio respecto a cómo empezó el encuentro.

Luego, tras escuchar la propuesta, la modelo quiso responder. Sin embargo, sus ojos se llenaron de lágrimas, ya que en ese entonces estaba atravesando una dura situación. “Se le desgarró la garganta, y cuenta su historia de vida: ella perdió a sus padres con diferencia de tres meses, y estaba atravesando ese momento. No solo me gustaba, sino que me rompió el corazón, me dio ternura, me dieron ganas de acompañarla, de ayudarla, porque yo había perdido a mi padre también unos años antes. Eso llevó a que la llame para eso, para acompañarla”, recordaba Martin.

A partir de entonces, ambos comenzaron una relación que se extendió en el tiempo. Así, al cabo de unos años se casaron en marzo de 2005. Y en 2006, un año después de pasar por el registro civil, llegó Mía, mientras que en 2008 tuvieron a Alejo.

Por último, está claro que desde entonces soportaron crisis y momentos tan difíciles, como maravillosos. Lo que derivó, con el paso del tiempo, a esta nueva realidad.