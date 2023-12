“No merecíamos llegar a esta final, hay que hacer autocrítica”

“Muchas gracias Colazo, muchas gracias Colazo, vos nos diste los goles, vos nos diste alegría, lo que hiciste en el Lobo no se olvida en la vida”. El canto no fue de los hinchas: fueron sus propios compañeros en el viaje de vuelta a Rosario los que dedicaron la canción a quien se puso el traje de héroe en el desempate ante Colón por la permanencia.

A los 33 años, Nicolás Carlos Colazo convirtió un golazo, aún sin los condimentos del desahogo después de un año muy difícil y el alivio que significó por ser el tanto que aseguró la permanencia en primera división. Aún desde el perfil bajo, fue uno de los referentes de este plantel, uno de los pocos “grandes” cuando a principio de año solamente Tarragona (todavía recuperándose de la lesión), el Yacaré Morales, Franco Soldano y él estaban para tirar del carro junto a los jugadores nacidos en el club con Matías Melluso a la cabeza.

- ¿A quién le dedicaste el gol, con ese gesto con los dedos marcando tres?

- A mis tres pilares, mi mujer Sol y mis dos hijos, que son lo más importante que tengo. Y además a todo el grupo, porque cada uno ayudo al otro durante todo este tiempo y pudimos sacar a Gimnasia adelante.

- ¿Hiciste el gol con lo último que te quedaba?

- Sí, ya estaba para salir porque no quería dar ventajas. Arrastro una pubialgia que cada vez que intento patear o tirar un centro, me pega un pinchazo en la zona del pubis y es insoportable aún estando muy bien medicado. Me cuesta sacarlo adelante. Si bien a veces puedo aguantar un poquito más, era un partido muy importante y no podía dar ninguna ventaja.

- ¿Te quedaba un tiro y fue golazo?

- Traté de hacer el último pique para acompañar la jugada y quedó ahí. Por suerte la pude patear para alegría de todos nosotros y de la gente de Gimnasia. Es una de las cosas más importantes que hice en mi carrera y que haya servido para dejar a este hermoso club en primera es muy importante.

“Este es un grupo espectacular, los chicos fueron agarrando experiencia y entre todos nos ayudamos”

Nicolás Colazo,

Volante de Gimnasia

- ¿Llegaron a un partido desempate porque terminaron pagando caro errores propios y ajenos?

-Obviamente. Creo que no merecíamos llegar a esta instancia final, pero hay que hacer una autocrítica de todos. Sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal.

-¿Les sirvió aislarse en Funes tres días antes del partido?

- Sí. No se si aislarse por viajar, sino en el sentido de estar juntos, de que todo el staff, todos los chicos estuviéramos unidos. La verdad es que apoyarnos entre nosotros nos dio mucha fuerza y pudimos preparar el partido de la mejor manera.

- ¿Cómo fue la previa de este partido, sabiendo que era un partido distinto a cualquier otro, que se jugaban nada menos que la permanencia en la categoría?

- Perder frente a Banfield fue un golpe duro, pero al otro día fuimos a entrenar, a corregir los errores, hablamos mucho. Y fue una buena idea viajar antes porque pudimos estar juntos, sacarnos todas las dudas y para trabajar el partido y estar bien preparados para enfrentar a Colón.

-¿Podrían haber liquidado el partido antes?

- Sí, lo teníamos todo controlado y si bien a veces puede fallar leímos muy bien el partido tanto el cuerpo técnico como nosotros. Trabajamos bien y sabíamos como serían todos los detalles, la pelota parada, como teníamos que estar parados ante los pelotazos. Todos sabíamos -los que entraron también- como iba a ser el partido.

-Es para charlarlo en profundidad en otro momento, pero ¿cómo fueron aquellos primeros entrenamientos del año, cuando los grandes del plantel eran solo cuatro o cinco?

- Sí. Cuando decidí quedarme y renové el contrato eso lo tenía en claro. Era algo que habíamos hablado con los dirigentes. Este es un grupo espectacular, los chicos fueron agarrando experiencia y aunque la mayoría no terminó jugando el último partido nos dieron fuerzas. Entre todos nos ayudamos. Fue duro, después fueron llegando jugadores con más experiencia como el Pata, Pablo, Yhoni Cabral. Todos los que llegaron nos dieron un empujón enorme.

- Los hinchas les brindaron un gran apoyo en Rosario.

- Lo de la gente de es impresionante, nos apoyaron siempre. Su aliento fue conmovedor. Por ellos y por el grupo esta alegría fue tan especial. Soy un agradecido a este club.

- ¿ El futuro?

- Ahora es tiempo de pensar en positivo lo que se viene para el año que próximo.