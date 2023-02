Las carnicerías en alerta por versiones de más suba

Referentes del mercado de la carne sostienen que el precio del producto vacuno está “desactualizado” y entienden que el sector necesita de un “ajuste”. En las carnicerías platenses, en cambio, rechazan la idea de un nuevo aumento, ya que se teme que de ese modo decaiga el consumo, el cual, según aseguran, se viene manteniendo en niveles aceptables.

En tanto, se vive un momento de inflexión dentro del mercado cárnico debido a que en el Gobierno advierten cierta agitación por parte de los productores y distribuidores y se promueven reuniones que apuntan a acuerdos. “Así como existe el programa Precios Justos para la canasta alimentaria se está buscando un esquema similar para la carne. Entre otras opciones, se baraja la posibilidad de implementar un plan de reintegro del 10 por ciento de la compra si la adquisición es a través de tarjetas de débito”, se señaló.

“Sería un beneficio para todos”, propuso el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams.

Desde la industria cárnica de la Región subrayaron el hecho de que durante 2022 el valor de la media res se mantuvo durante varios meses “planchado” y en ese sentido destacaron que mientras la inflación acumulada del año fue de casi el 95 por ciento en ese segmento de alimentos se ajustó un total del 42 por ciento. “Durante 7 u 8 meses los incrementos estuvieron muy por debajo del índice general de precios y fue creciendo la diferencia”, se planteó en el sector.

Parte del “retraso” en los precios se produjo por el largo período de sequía que afectó tanto la actividad ganadera que los productores se vieron obligados a sacar la hacienda enseguida del campo y lanzarla al mercado. “En el último tiempo subió en promedio un 35 por ciento por ese atraso”, afirmaron las fuentes locales.

En los mostradores platenses

Este diario realizó una serie de consultas a carniceros de la Ciudad y, según coincidieron, el consumo no ha disminuido; justamente por esa razón quieren mantener el mismo nivel de cantidad de clientes y rechazan la idea de subir el valor de los cortes.

“Por suerte no han bajado las ventas -puntualizó Juan Carlos Marchán, de la carnicería de la avenida 60 entre 8 y 9-. Entre los cortes más pedidos se vende mucha carnaza y los fines de semana asado”.

A la vez, el carnicero resaltó la inconveniencia de que se produzca un incremento de precios. “En este momento no creo que toquen los precios, porque no están dadas las condiciones: la gente no tiene plata para enfrentar otro ajuste”, dijo Marchán.

Fue similar la opinión de Ricardo Salerno, del local de diagonal 80 y 47. “Por ahora nadie avisó de nuevos aumentos, pero no debería subir el precio por así la gente compra y nosotros seguimos ganando igual”, comentó el carnicero.

En ese local, donde tammbién se aseguró que no hay reducción del consumo, el último incremento significó, en promedio, un 5 por ciento.