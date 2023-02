Fuerte descargo de Flor de la V tras los chats de Fede Bal: “Los hombres callan más que lo que cuentan”

El escándalo de Fede Bal y sus infidelidades a Sofía Aldrey salpicaron a una infinidad de famosas escalando a niveles internacionales. Durante el fin de semana, circularon una serie de conversaciones con Flor de la V y Lourdes Sánchez, que los mismos protagonistas debieron explicar su falsedad.

En este contexto, esta tarde en Intrusos, Flor de la V decidió tomarse unos minutos para aclarar la situación. Luego de un repaso por lo ocurrido, se refirió a la estigmatización que sufrió durante muchos años.

La flamante conductora de América Tv aclaró que el viernes se desconectó de todas las redes sociales pero “me enteré de unos chats falsos entre Federico Bal y la señora”. Así, comenzó un fuerte descargo en el que apuntó también a Jorge Rial y Luis Ventura, cuando ambos estaban frente al programa de chimentos.

En esa línea, remarcó el ataque a su identidad y la violencia que recibió. “En este caso puntual, yo quiero hacer foco en eso porque me parece que por ahí es la situación. Hoy, Fede Bal está en el ojo de la tormenta y cuando lo señalan a él, que habría tenido una relación con una mujer trans, lo ponen desde el lugar del prejuicio, de lo monstruoso. No es suficiente que él tenga historias con otras mujeres, sino que había que ponerlo en el lugar del pecado, del tabú, lo morboso y ahí es donde quiero entrar”, comenzó.

“Desde que yo debuté hace muchísimos años en el mundo del espectáculo, no hubo ni un solo día que no se hayan metido con mi sexualidad, mis genitales, se han burlando, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome… En este mismo estudio me ponían a mí en cámara lenta enfocando mis genitales, burlándose de mi identidad travesti, haciéndome sentir vergüenza por lo que yo era”, siguió Flor de la V.

“Siempre el foco estaba puesto en la genitalidad de una travesti. En este caso, mía”, agregó. Allí también relató cuando se convirtió en madre de sus gemelos, momento que debía ser el más feliz de su vida pero que pasó llorando porque “no paraban de lastimarme, de herirme, de violentarse con mi identidad travesti, con mi identidad, con mis genitales, como si estuviera mal”.

En este sentido, consideró que los ataques con chats falsos que recibió en los últimos días no hicieron más que “seguir estigmatizando nuestra identidad”. Por, se dirigió a aquellas personas o niños que están atravesando un momento doloroso y les pidió: “no tengan vergüenza. No tenemos nada malo. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo. Años me llevó decirlo”.

Antes de terminar, concluyó con una reflexión fuerte: “Me cansó que nos quieran mostrar como monstruos. No somos enfermos o enfermas, somos seres humanos con el mismo derecho de gozar, de vivir. Preguntale a tu papá, a tu tío, a tu hijo porque seguramente alguna trava deber tener en el placard, porque los hombres callan más que lo que cuentan, no lo olviden”.