“Queremos la paz, pero no aceptamos ser destruidos a manos de los rusos”

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitró Ivánovich Kuleba, dio una conferencia para la prensa americana, en la que resaltó la fortaleza que viene mostrando el pueblo ucraniano durante la invasión rusa y la posibilidad de lograr un triunfo. “La victoria es posible, la victoria llegará. Hemos probado que podemos ganar y que sabemos cómo. La victoria llegará en el campo de batalla”. Con esas palabras inició el encuentro virtual con los medios, entre los cuales estuvo presente EL DIA.

“Cada país es libre de elegir su política internacional. Pero tomando como punto de referencia algunas posiciones claras, hay indicadores que muestran fácilmente dónde se encuentra cada país. Hay que ver inicialmente si logran un equilibrio, luego su voluntad de prestar apoyo y finalmente si le dieron la mano a Putin y Lavrov, porque sus manos estarán manchadas de sangre de civiles en Ucrania. Ésos son nuestros criterios”, indicó.

Si bien trató de evitar hacer referencias específicas, cuando fue consultado sobre la posición de Argentina en este conflicto, dijo: “Tomo a la Argentina como lo que es”.

Sin embargo no le faltaron palabras elogiosas al hablar del argentino Rafael Mariano Grossi, director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). “Adoro a Rafael. Quiero que lo lea en los medios argentinos. Es un gran hombre y un gran profesional”.

“SE PERDIÓ EL FOCO”

En la continuidad de la conferencia, Kuleba expresó que, a su entender, “desafortunadamente se perdió el foco entre Ucrania y Latinoamérica. Nos distanciamos. Tenemos que volver a construir puentes. Hace años que no tenemos una relación. Tenemos que estudiar la sinergia entre los dos pueblos y ver qué proyectos grandes podemos encarar. Vamos a ser sumamente pragmáticos. Este año nos vamos a enfocar mayormente en los lazos con América Latina. Vamos a compensar por nuestra anterior falta de atención. El presidente Volodimir Zelensky ha decidido comenzar un proceso de profundización en los lazos económicos, políticos, culturales y humanitarios con la región”.

“El país que no condena la guerra pavimenta el camino para que otros países tomen el mismo camino y elijan la violencia. Un vecino no puede atacar a otro vecino. El camino no puede ser la violencia. No condenar la agresión en este siglo evidencia que se está del lado equivocado. Un país que no puede condenar esta situación, es un país dispuesto a vivir en un mundo sin reglas”, afirmó.

También se refirió al deseo de que Ucrania sea visitada por el Santo Padre, por la relevancia que esto podría tener en pos de avanzar hacia el final de la guerra. “Rogamos a Dios que nos visite el Papá. Una visita del Papa a Ucrania mostraría alivio y compasión. Un símbolo de unidad del líder de la Iglesia. El Papa es una imagen que reconocen todos los cristianos, aun los ortodoxos. Ya nos han visitado decenas de líderes del mundo y hemos podido proveerles de seguridad”.

Además, apuntó a las naciones que no colaboran con armamento a Ucrania. “Aquellos países que no apoyan a Ucrania con armas son países que quieren que perdamos, que mueran ucranianos y que perdamos la soberanía, realmente es muy simple”, comentó. Y fue más allá: “Latinoamérica por su historia y cercanía a Rusia tiene armas rusas que nos interesa tener. Las aceptamos como regalo o estamos dispuestos a comprarlas para salvar a niños, mujeres y ancianos de violaciones, secuestro y asesinatos a manos de los invasores rusos”.

“NO MIENTAN”

“No hay país en este mundo que quiera la paz más que nosotros, pero pedimos armas. Queremos la paz, pero no aceptamos ser destruidos, nuestras ciudades arrasadas y nuestra gente torturada, violada, asesinada y enterrada en tumbas masivas anónimas a manos de los rusos. Es falso que no nos envíen armas por desear la paz, esa excusa no es válida. Entendemos su posición pero no mientan, no son neutrales, no apoyan la paz. Son países que quieren que Rusia gane y el precio es que Ucrania desaparezca. Pero eso no va a pasar, porque vamos a ganar. Y esos países cuando termine la guerra se encontrarán en una posición muy rara”.

“¿Si nos dejan de apoyar por miedos a las armas nucleares, puede alguien pensar que se darán por vencidos los rusos luego de conquistarnos? ¿O comenzarán a reclamar más países y, a su vez, dejarán la puerta abierta para que otros países hagan lo mismo? No tenemos miedo a morir. Otan fue la excusa, no la razón. Es mentira que íbamos a entrar a la Otan, pero ahora va a ser un hecho”, aseguró.

“Esta guerra nos ha traumatizado gravemente a todos. No importa si estás en primera línea o no. Todos conocemos a alguien que está luchando. Todos rezamos para seguir vivos. Anoche mi hija desde un búnker me preguntó: ‘¿cuánto va a terminar?’. Nuestros hijos sólo hacen esta pregunta. Estamos traumatizados como nación. Pero sabemos lo que está en juego. Hemos perdido algunas guerras contra Rusia. Y sabemos lo que pasa cuando perdemos. Todos estamos traumatizados pero vamos a ganar”, finalizó Kuleba.

La conferencia fue organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa.