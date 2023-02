VIDEO. "Hasta la última achura": volcó un camión en Salta y los vecinos se llevaron 11.000 kilos de carne

Un importante accidente vial ocurrió en Salta, cuando un camión frigorífico que transportaba 23 mil kilos de carne perdió el control y protagonizó un choque con un automóvil que venía en sentido contrario, en la ruta nacional 9. En ese momento, cuando los cortes que se hallaban en el chasis del rodado quedaron tendidos sobre el pavimento, un grupo de personas aprovechó para realizar un saqueo "tipo piraña".

El hecho sucedió este miércoles a la altura del kilómetro 1534, cerca de la localidad salteña Cabeza de Buey. Por motivos que aún se investigan, el camión, que provenía de Santiago del Estero con destino a Jujuy y llevaba 11 mil kilos de carne en el chasis y 22 mil en el acoplado, mordió la banquina al ingresar en una curva y cuando el chofer intentó reincorporarse a la cinta asfáltica se cortó la lanza que sostiene la carga.

Entonces, se rompió la cabina y el camionero se cruzó de carril y colisionó de costado con un Fiat Siena blanco. El auto transitaba por un tramo conocido como la Difunta Correa y al ser impactado se desplazó por la banquina y quedó fuera de la ruta.

A bordo del coche había tres personas, entre ellos un bebé. Afortunadamente no sufrieron heridas de consideración pero por precaución fueron trasladados a un centro de salud cercano. Por su parte, el camionero sufrió lesiones leves en su rodilla y el rodado quedó tendido sobre la ruta, con las achuras y media res desparramadas por el asfalto y al costado del camino.

A medida que pasaba el tiempo la gente que circulaba por la ruta comenzó a frenar para llevarse la carne que había quedado allí. "Había gente en camionetas que cargaba dos media res y gente corriendo con la media res colgada al cuello. Fue impresionante el saqueo tipo piraña que hicieron", contó un testigo en declaraciones al medio El Tribuno.

El hombre se mostró sorprendido y expresó: "Se llevaron todo, hasta la última achura, no quedo nada”. En el lugar del siniestro intervino personal de Gendarmería Nacional Argentina, que no evitó que las personas se llevaran la mercadería. Según consignaron, esto se debió a que el chofer no se negó a que tomaran la partida de carne que había quedado fuera del camión.

Las fuentes precisaron que los cortes que estaban ubicados en el acoplado se conservaron en buen estado y los efectivos de seguridad prohibieron que la gente los agarrara porque estaban embalados. Posteriormente, procedieron a quitarlos para hacerlos llegar a su destino.