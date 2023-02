Alerta en Argentina por la Gripe Aviar: qué es, cómo se transmite y cuáles son los síntomas

El Ministerio de Salud de la Nación emitió este miércoles una serie de recomendaciones tras la detección de un caso de gripe aviar en la provincia de Jujuy, en el que sostuvo que el riesgo de transmisión a humanos se considera bajo y que la enfermedad no se transmite a través de la ingesta de alimentos.



"El riesgo de transmisión a humanos actualmente se considera bajo y hasta el momento, la enfermedad no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar y sus subproductos, por lo que no hay peligro de contagio a través de la ingesta de alimentos", señaló la cartera de Salud en un comunicado.

Vale aclarar que el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), había declarado horas antes el estado de emergencia sanitaria en todo el país por los rebrotes de esta gripe.

El Consejo Agropecuario del Sur fue quien recomendó al Senasa impulsar esta medida con el objetivo de evitar acumular contagios como ocurrió en América del Norte. Se buscará evitar “su actual dispersión hacia América del Sur a través de las rutas migratorias que las aves silvestres inician en época primaveral”.

La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral como a las silvestres, y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas, siendo causada por múltiples subtipos (H5N1, H5N3, H5N8, etc.) cuyas características genéticas evolucionan rápidamente. Si bien la transmisión a humanos es considerada baja, las personas pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.



"La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos", indicó Salud.



A su vez, las aves acuáticas silvestres son un reservorio importante de los virus influenza A y las poblaciones de aves de corral pueden infectarse por contacto con aves silvestres.



Por otro lado, la cartera nacional resaltó que "hasta ahora no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona causada por virus de influenza aviar A(H5N8), A(H5N2), o A(H5N1) ni en la Región de las Américas ni a nivel mundial".



Medidas de cuidado



- Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol



- Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.



- Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas.



- En relación a aves en grandes ciudades (gorriones, palomas) el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus.



- En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).



- No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.



- Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de contraer la enfermedad.

Cuáles son los principales síntomas

La forma de contagio más frecuente es mediante el contacto con animales infectados. También se puede transmitir de persona a persona por vías aéreas, mediante tos o estornudos.

Los síntomas comienzan a manifestarse entre los dos y los ocho días y pueden parecerse a los de un resfrío común. El paciente puede tener tos, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar. La enfermedad tiene un alto grado de mortalidad.

Es tratable con medicamentos antivirales en los primeros días y con vacunas. Los médicos capaces de atender esta patología son los infectólogos y, en el caso de los niños, pediatras.