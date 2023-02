Ella dice que el intendente de Concordia no le tocó la cola

El intendente de Concordia Enrique Cresto fue noticia después que se viralizara un video en el que presuntamente le toca la cola a una joven durante los carnavales de su ciudad, algo que el funcionario descartó de plano al decir que las imágenes habían sido alteradas y reflejaban algo que nunca ocurrió.

Cresto, quien aspira a ser candidato a gobernador de Entre Ríos, hizo su descargo vía redes sociales y aseguró que el video fue “recortado” con intención de mostrarlo “en una actitud indecorosa”.

Luego de la polémica que se generó, la que habló fue la joven del video, quien dijo que “admira” al jefe comunal, que fue ella quien pidió sacarse una foto y que el alcalde no le tocó la cola “ni se propasó conmigo”.

“Es mentira”

También a través de las redes sociales, la mujer dijo que recurría a esos medios “para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos es mentira”.

Contó que le pidió una foto al intendente, para lo que solicitó autorización y que “después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar”.

“No me tocó, como dicen, no me faltó el respeto ni nada. Yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece una muy buena persona”, relató la joven.

En el descargo señaló que “no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó” y que se ve expuesta.

“Me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen”, al tiempo que lo vinculó con una maniobra para “hacer política y ensuciarlo a él”, por Cresto.