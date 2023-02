“La renuncia de un Papa no puede ser una moda”

CIUDAD DEL VATICANO

La dimisión de un Papa no debe “convertirse en algo así como una moda”, consideró el papa Francisco en una entrevista publicada ayer, en la que aseguró que su renuncia no figura “en [su] agenda por el momento”.

En una entrevista con 82 jesuitas congoleños publicada por la revista La Civiltà Cattolica, el pontífice argentino confirmó que escribió una carta de dimisión dos meses después de haber sido elegido, en marzo de 2013. “Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir”, explicó.

“Sin embargo, esto no significa para nada que la renuncia de los Papas deba convertirse en algo así como una ‘moda’, algo normal”, matizó Francisco durante el reportaje, realizado el 2 de febrero durante su visita a Kinshasa.

“Benedicto XVI tuvo el valor de hacerlo porque no quería seguir adelante a causa de su salud. Esto no está en mi agenda por el momento. Creo que el ministerio del Papa es ad vitam (de por vida). No veo ninguna razón para que no sea así”, agregó, considerando que “la tradición histórica es importante”.

“Si, por el contrario, le hiciéramos caso a los ‘chismes’, ¡entonces deberíamos cambiar de Papa cada seis meses!”, agregó, en alusión a algunos críticos con su gestión.

En los últimos meses se han incrementado los rumores sobre una posible renuncia de Jorge Bergoglio (86 años), quien se desplaza en silla de ruedas a causa de un problema en una de sus rodillas.

La salud de Francisco generó mucha inquietud en 2021, cuando tuvo que someterse a una operación programada de intestino por una “estenosis diverticular sintomática del colon”, según se informó entonces.

El sumo pontífice, que el mes próximo cumplirá 10 años en el cargo, había dejado hasta ahora la “puerta abierta” a una dimisión como la de Benedicto XVI, que causó gran sorpresa.

LA RELACIÓN CON BENEDICTO

Por otra parte, Francisco había dicho en el vuelo de regreso de su viaje a África, que lamentaba que la muerte de Benedicto XVI, ocurrida el 31 de diciembre, hubiera sido “manipulada” por algunos sectores de la Iglesia.

En declaraciones a bordo del avión que lo condujo a Roma desde Sudán del Sur, el pontífice argentino sostuvo que la muerte de Benedicto “fue manipulada por gente que quiere llevar el agua a su molino. La gente que utiliza a una persona así de buena, a un Santo Padre de Dios... Esa gente no tiene ética: es gente de partido, no de iglesia”.

“Dejo de lado esas cosas, porque no prosperarán, caen por su propio peso, como en el resto de la historia de la Iglesia”, agregó el Papa al hablar por primera vez de los enfrentamientos internos y las críticas de los sectores más conservadores tras la muerte, a los 95 años, del pontífice emérito.

El fiel colaborador por décadas de Benedicto XVI, el obispo alemán Georg Gänswein, ha sido uno de los que no han ahorrado ataques al papa Francisco, inclusive durante la semana en que el papa emérito estaba siendo velado en la basílica de San Pedro.

El obispo sostuvo que la decisión de Francisco de prohibir la celebración de la misa en latín, rehablitada en 2007 por Benedicto XVI, “le había partido el corazón”, y llegó a lanzar en enero un libro con críticas al papa argentino. “Eso de que estaba disgustado son cuentos chinos”, comentó sin titubear el pontífice latinoamericano.