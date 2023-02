Finalizaron las audiencias del segundo juicio de Lucía Pérez y definieron los días de alegatos

Los alegatos del segundo juicio a los dos acusados de haber abusado de la adolescente Lucía Pérez y haberla asesinado el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata se realizarán los próximos 23 y 28 de febrero, según dispuso hoy el Tribunal Oral en lo Criminal 2 local, en la última jornada de testimoniales, que contó con la declaración de una sola testigo.



El primero en argumentar el martes 23 su acusación y el pedido de pena para Matías Farías y Juan Pablo Offidani, imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", será el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7.



En la misma jornada presentarán su alegato de cierre las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini, representantes de los padres de Lucía, Marta Montero y Guillermo Pérez, en calidad de particular damnificado.



Cinco días más tarde será el turno de la defensora oficial de Farías, Laura Solari, y el defensor particular de Offidani, César Sivo.



Tras el cierre de los alegatos, ambos acusados tendrán la posibilidad de expresar desde sus lugares de detención sus últimas palabras ante los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz, quienes luego anunciarán cuándo se dará la sentencia.



La fecha de los alegatos fue comunicada este viernes por los magistrados tras la declaración de la pareja de Offidani desde hace más de 20 años, única testigo de la jornada, propuesta por su defensor.



La mujer aseguró en el sexto piso de los tribunales marplatenses que su novio, imputado como presunto "partícipe secundario" en el hecho, lucha desde hace años sin éxito contra la adicción a la "cocaína y el alcohol" y señaló además que el hombre era "solidario" y "nunca fue agresivo con nadie".



Su testimonio fue en línea con la declaración indagatoria del propio Offidani en el marco de la causa, y apuntó hacia una presunta "sobredosis" de Lucía tras un encuentro con Farías en la casa de él en el barrio Alfar.



Tras su testimonio, se dio lectura en la sala de audiencias a la declaración brindada durante la instrucción por una compañera de escuela de la menor, que fue quien le presentó a Farías, y no estaba en condiciones psicológicas de brindar testimonio en el juicio.



Este segundo juicio se desarrolla sin la presencia de público y los imputados solo siguieron la apertura del debate oral de manera remota.



De acuerdo a la instrucción del caso, Lucía había conocido a Farías y Offidani un día antes de su muerte, cuando se acercaron a la Escuela Media 3 local a venderle un cigarrillo de marihuana.



Durante el primer juicio, en noviembre de 2018 ante el TOC 1, ambos fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta del colegio.



Fueron absueltos, sin embargo, por el resto de los cargos, pero la sala IV del Tribunal de Casación revocó esas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la "nulidad" del juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.