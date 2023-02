Buscan desesperadamente a una joven en La Plata que se encontraba internada en una clínica neuropsiquiátrica

Florencia Aylén Romero, de 25 años, se encuentra desaparecida desde esta madrugada y su familia la busca intensamente. La joven se encontraba internada desde el 10/05/2019 en una clínica privada neuropsiquiátrica, ubicada en calle 6 entre 34 y 35.

Su familia la describió como una persona de tez blanca, ojos verdes, pelo rubio y con una altura de 1.55 metros. A su vez, informaron que Florencia tiene una patología psiquiatrica y necesita su medicación para no correr riesgo de vida.

Luciana, su mamá, habló con EL DIA y afirmó: "Desde la clínica me dijeron que no la encontraron en su habitación. Después de casi 4 años de estar ahí, la misma dueña y la directora no pueden entender como desapareció".

En esta misma línea, agregó que su hija "es la primera vez en 4 años" que no se encuentra en el lugar. "Lo mas raro de todo esto es que la clínica aseguró que hizo la denuncia, pero cuando fui a la comisaría me aseguraron que no recibieron ninguna denuncia de su paradero", sumó a su declaración.

El teléfono de contacto para la recolección de datos que dio la propia familia es el 1153794747 o el pertinente llamado al 911.