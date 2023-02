Crece la preocupación por la salud de Chano: la mamá confirmó que "no se despertó"

La noticia pegó fuerte, teniendo en cuenta todo lo ocurrido el último año con respecto a sus adicciones y recaídas. Recordemos que Chano Charpentier llegó en la madrugada del viernes al sanatorio Otamendi y desde ese momento, muchas fueron las especulaciones respecto de lo que sucedía con su salud

Ahora, su madre, Marina Charpentier confesó el inquietante momento: “Él vive solo, yo estaba en Uruguay de vacaciones. Tiene una terapia que consta de grupos, de terapia individual, de un psiquiatra cada 15 días y le hacen un screening toxicológico que incluye todas las sustancias. Siempre dio negativo, incluso el último”, comenzó su relato.

Asimismo, señaló: “Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”, dijo la madre del músico. Por otra parte y sobre los últimos momentos del cantante aclaró que “él estaba el día que lo internaron, el día anterior y dos días antes, ensayando con músicos, haciendo lo que le gusta”. Sin embargo, “luego por circunstancias de la vida que pertenecen a su intimidad empezó a estar triste; él estaba con una chica que está frecuentando y se sintió mal y ella llamó a la guardia, lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino en una ambulancia y llegó a terapia intensiva”.

Marina Charpentier no dudó en contar detalladamente el difícil momento que transitan por estos días: "Chano toma medicación para mantenerse bien y tranquilo. Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”. Sumó también que “estaba con una neumonía, que en el caso de él entraron y lo entubaron, y lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo, pero con eso se lastimó la garganta, y lo tuvieron que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta”.

Vale destacar que, el viernes se vivió mucha confusión en las redes cuando se conoció la noticia de su internación: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra”, contestó Marina por entonces.

Finalmente, bueno es saber que, respecto de los motivos sobre el silencio en los pormenores de su salud, explicó que “no damos parte primero porque estábamos en un fin de semana largo, y además no sabíamos qué decir, yo no sé de medicina, y lo que sí sé es que mi hijo es un adulto de 41 años y tiene derecho a preservar su intimidad".