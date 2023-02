Polémica: uno de los perritos de “GH” casi muere ahogado

“Con los animales, no” se repetía ayer en las redes sociales donde los tuiteros proteccionistas se indignaron por la situación que se vivió en la casa de “Gran Hermano” cuando uno de los perritos, en medio de un descuido, cayó al agua y corrió peligro de morir ahogado.

Habían pasado poco más de dos horas de la excitación que provocó el ingreso de familiares a la casa más famosa del país cuando, por circunstancias que no quedaron claras, uno de los perritos, Caramelo, traspasó el cerco removible y terminó en el agua.

En ese momento, una cámara transmitía lo que sucedía en el interior de la vivienda: la imagen estaba puesta en el comedor donde Flor (hermana de Camila) y Gladys (madre de La Tora) ponían la mesa cuando, desde afuera, se escuchó el alboroto.

“¡Se cayó a la pileta (...) Ay, menos mal que lo vi. Lo vi adentro de la pileta”, grita Camila, y la cámara enfoca cómo, en la galería, abrazaban al animalito y lo secaban con un repasador. Nacho le pidió a La Tora que pidiera a la producción un secador de pelo, para secarlo, e inmediatamente, Pluto TV cortó la transmisión, quizás sabiendo lo que se les iba a venir…

Es que la decisión de meter dos cachorros fue muy cuestionada la semana pasada, sobre todo, por proteccionistas y rescatistas de animales que no vieron con buenos ojos el ingreso de los perritos a la casa de “Gran Hermano”. Aún así, Santiago del Moro explicó que iban a estar cuidados por veterinarios todo el tiempo…

Diego Poggi, que transmite para Telefé a través de Twitch, estaba transmitiendo en vivo cuando sucedió el episodio y aclaró: “Para que se queden todos tranquilos, los perritos están bien. Ahí está Caramelo, está bien. Pisó solamente el escaloncito donde está el agua. Ahí lo está levantando Romi”. Y sumó: “Están recuidados. Están todas las cámaras, veterinarios, productores. Ahí pasaron los dos. Los perritos están perfectos”.

Pero el escándalo volvería a estallar horas más tarde. Antes de dormir, Julieta, angustiada por la situación, dijo: “Chicos, cómo se cayó Caramelo”, y Nacho la “censuró” al decirle: “no se habla de eso”, y La Tora reforzó: “no se habla de eso”. Julieta asintió con un “ok”.

Tras el episodio del perro, La Tora y Nacho le advirtieron a Julieta Poggio: “no se habla de eso”

Esa conversación, para muchos, tiene una explicación: la producción de “Gran Hermano” les prohibió hablar de lo sucedido con Caramelo, sobre todo para evitar que haters del programa tengan contenido relacionado al “descuido” que casi le costó la vida al perro.

Algunos aseguraron que, tras este lamentable episodio, los perritos saldrían antes de lo previsto de la casa. Días atrás, Santiago del Moro anunció que los animales estaban en tránsito y buscando ser adoptados: en ese momento, Romina dijo que tras salir de la casa se quedaría con uno (Caramelo) y Marcos con el otro (Moro).

ARDIERON LAS REDES

“Caramelo se cayó en la pileta y no se ahogó gracias a Camila. Lo único que tengo para decir es que ya sabemos que harán cualquier cosa desde la producción por rating, por eso mismo te hago responsable a vos personalmente si les pasa algo Santiago del Moro”, le advirtió un usuario al conductor del envío.

“Los perritos hacían caca con sangre y la producción no los sacó de la casa. Ayer Caramelo se cayó a la pileta y si Camila no lo encontraba, se ahogaba. ¿Qué hace la producción? Les prohíbe hablar del tema a los participantes. SAQUEN A ESOS PERROS YA”, pidió otro tuitero.

“Son todxs unos pelotudxs y la producción más: hermano, tenés mil cámaras, ¿nadie podía GRITAR?!”, lamentó otro usuario, y uno más aseguró: “Sigue cortada la transmisión de Pluto TV porque Caramelo, uno de los perritos, se cayó a la pileta ya que la red que rodea la pileta quedó mal cerrada”.

“Para que se queden tranquilas las rescatistas... Está todo perfecto con los perros”

“La producción más rasca de la historia. Están facturando millones con el programa y no quieren gastar un peso, desde los disfraces berretas que les mandan a las decoraciones pedorras de las fiestas. Ahora ponen un red chota de mierda y caramelo se cayó a la pileta”, fustigó otro.

“Tuvieron suerte. Espero que tomen alguna medida. No puede pasar desapercibida esta situación. Que pongan una protección como la gente y que los cuiden de verdad o sino que los saquen de ahí”, propuso otro amante de los perros.

“No son juguetes, son seres vivos. En cualquier momento se muere uno en vivo y lo van a lamentar todos”, sostuvo otro usuario bajo el hashtag #conlosanimalesno.

Y hasta hablaron de denunciar al programa: “quieren tapar que este bebé se cayó a la pileta; ¿no es que GH ve todo? Saquen a esos bebés de la casa; por más mimos, no saben cuidarlos, son muy chiquitos; se viene denuncia a la producción por maltrato animal!!”.

No sólo seguidores anónimos del show se lamentaron por la situación sino también famosos como Yanina Latorre que manifestó su preocupación e indignación: “Alguien me puede decir qué pasó con Caramelo!!!!! Estoy preocupada. Estos pibes no tienen ningún tipo de responsabilidad”, lanzó, picante.

Ayer, en “A la Barbarossa”, Gastón Trezeguet, panelista de ese envío e integrante de “El debate”, explicó cómo cuidan a los animales desde la producción: “Todas las semanas, y si se necesita más va, el veterinario ve a los perritos dentro del confesionario sin ver a nadie”, y tras chequear que estén en perfecto estado “los devuelve”.

“Para que se queden tranquilas las rescatistas... Está todo perfecto con los perros”, agregó Robertito Funes Ugarte, que conduce el envío de Telefé en reemplazo de Georgina que está de vacaciones.