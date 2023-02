Se picó: Tenembaum se hizo el canchero y Nancy Pazos lo ubicó

Ernesto Tenembaum quiso saber “¿por qué Yami y Garba, o periodistas que yo respeto como Ceferino Reato o Nancy Pazos están debatiendo Gran Hermano, aparte que es un laburo?”. El periodista, al frente de su programa en Radio Con Vos, partió de una base de subestimación total para el reality que es lo más visto de la televisión argentina. Y en este contexto llamó a Pazos, que contó su experiencia en el formato y lo ubicó al decirle, ironía de por medio: “Con tu nivel intelectual, todo es una huevada”.

Pero eso llegó casi al final de la charla en la que Tenembaum no tenía intenciones de entender el fenómeno que rodea al programa de Telefé. Antes, Nancy Pazós contó que si bien antes pensaba parecido que Ernesto, finalmente se convenció por el dinero y, en el baile, se encontró con algo interesante.

“’Gran Hermano’ te atrapa, porque lo que empieza siendo una discusión de veinte adentro de una casa, terminan siendo discusiones cotidianas”, dijo la polémica panelista.

“’Gran Hermano’ concita la atención de tanta gente porque en cualquier discusiones de las que se dan ahí, estás discutiendo algo de tu familia”, sumó Nancy.

En ese contexto, Tenembaum empezó a querer terminar la conversación: “Nancy, tengo que cortar... ¿Si veo Gran Hermano hoy a la noche, veo un debate de gran contenido social o me encuentro con una huevada?”, lanzó, picante. Y Nancy se la devolvió y no redonda: “Con tu nivel intelectual, todo es una huevada. Qué querés que te diga… no puedo tomar ni un café con vos”.

Sorprendido por la contestación, el periodista le retrucó con un “mala, sos mala”, pero Pazos no se echó atrás: “No soy mala, empezaste la nota diciendo que ibas a hablar mal de vos y hablaste bien de vos, diciendo ‘estas pelotudeces no me importan...’ A mí, sí (me importan)”.

En lo que pareció ser una autocrítica, Tenembaum dijo: “Hoy me retó Estela de Carlotto, me retaste vos, tengo una mañana terrible”. Y Nancy no le tuvo piedad y lo mató con un demoledor recuerdo: “Te juro que noto tanto, seguro que vos lo extrañás más que nadie, pero noto tanto que te falta Marcelo (por Zlotogwiazda, fallecido en 2019). Porque Marcelo te ubicaba, y en esto van a coincidir un montón de oyentes, porque yo también soy oyente tuya. Pero te quiero”.

Ernesto cerró con un frío y distante “te mando un beso”.