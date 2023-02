Reunión Massa - Georgieva: buscan avanzar con la cuarta revisión del programa con el FMI

En la India y acompañado por el titular del Indec y secretario de Relaciones Internacionales del Palacio de Hacienda, Marco Lavagna, el ministro de Economía, Sergio Massa, se hizo presente en una reunión clave con la directora del Fondo Monetario Internacional (FM), Kristalina Georgieva.

La gerente tampoco estuvo sola, sino que llegó junto a su vicedirectora, Gita Gopinath, acompañada de dos custodios.

Lo cierto es que en el diálogo y según lo expresó la propia Georgieva en sus redes sociales, fue un muy buen diálogo en busca de avanzar sobre el acuerdo con el FMI: "Muy buena discusión con Sergio Massa al margen de #G20India sobre los nuevos desafíos que enfrentan los ME y Argentina".

En esa misma línea, agregó: "Se está avanzando a buen ritmo en la cuarta revisión del programa argentino y esperamos comunicar su conclusión pronto”.

Según revelaron, en la reunión cara a cara que tuvieron ambos, la directora le anticipó a Massa que el staff del FMI comprobó que Argentina había cumplido las metas previstas para el último trimestre de 2022.

Sin dudas, esta es una buena noticia que implicará que habrá un nuevo desembolso del Fondo para fortalecer las reservas del Banco Central.

A su vez, Georgieva fue clara con respecto a este tema y le informó al Massa que esto se hará oficial en los próximos días.

