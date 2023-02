Crece el ritmo de la Ciudad, pero los servicios de micros no acompañan

Comenzó febrero, algunas actividades se reiniciaron tras un receso en enero y se multiplicaron los cuestionamientos de los usuarios del transporte automotor por las pocas frecuencias que ofrecen en sus servicios las diferentes empresas de micros que operan en la Región.

El cronograma de verano estuvo desde un principio previsto hasta el 24 de este mes, según reiteró el Municipio. Sin embargo, se adelantó que funcionarios del área de Transporte están analizando la posibilidad de que la prestación “se normalice antes”.

Un vecino que vive en City Bell y trabaja en el casco céntrico platense estalló de bronca ayer a primera hora de la mañana por lo incordioso que le resultó hacer el viaje de todos los días hasta Plaza Moreno. En su caso lo dejan en ese lugar las letras “BG” o “G” del 273.

El usuario de esa línea interurbana fue relatando momento a momento el tiempo que tardó en llegar a destino por la falta de frecuencias del servicio: dos horas.

Según contó Maximiliano Meringolo, a las 6.40 estaba en la parada del camino Belgrano y la calle 452 y media hora después seguía sin poder abordar ninguno de los dos posibles ramales.

Había pasado solo una unidad con la letra “G” y no paró. “Somos un montón de personas esperando y no vino ningún colectivo en 30 minutos; somos rehenes de las empresas de transporte”, planteó. Al rato, el usuario volvió a comunicarse con este diario y dijo que finalmente había parado un ramal H , que estaba repleto de pasajeros y que lo “paseó por todos lados”.

El hombre demoró dos horas desde que llegó a la parada de City Bell hasta bajarse en plaza Moreno.

Ese vecino no fue el único en quejarse en los últimos días por los pocos servicios que prestan las empresas de micros. Una usuaria de 62 y 31 comentó que es muy frecuente que en esa esquina el micro no pare. “Y eso aunque no pase lleno; igual nos deja a pie”, indicó.

Ocurre que la mayoría de las oficinas de la administración pública, gran parte de los comercios y todos los niveles de la educación se tomaron vacaciones en enero, pero ahora, iniciado febrero, se advierte que creció el movimiento urbano y las frecuencias de verano ya resultan insuficientes para que se pueda cumplir puntualmente con las obligaciones tanto laborales como estudiantiles.

hacia las facultades

También se escucharon las protestan de los ingresantes a las facultades de la Universidad platense. Y es que ese grupo de jóvenes recién transitan los primeros días de adaptación a la ciudad y se encuentran con la primera incomodidad, que es tener que esperar largo rato antes de subirse al micro que los lleva a clases.