El infierno del agua, también en El Rincón

El drama de la falta de agua en pleno verano se repite por toda la Región y esta vez quienes pusieron el grito en el cielo, no sólo por la escasez en los hogares sino también por la falta de respuestas al pedido de mejora de la red y su extensión en un área de 50 manzanas del barrio El Rincón de City Bell.

Mientras se inició un petitorio en Tolosa por la declaración de emergencia hídrica para la Región y se prepara un amparo colectivo desde VIlla Elisa, varias vecinas y vecinos se reunieron ayer ante la delegación municipal, situada 135 y 437. Todos piden una mejora del servicio de agua potable.

En diálogo con este diario, expusieron allí, casi a caro que desde “hace tiempo que no tenemos una gota de agua”.

Según se indicó en ese contexto, “venimos a hacer un reclamo a la Delegación, para que nos atienda y nos ayude a dar curso al reclamo por la falta de agua que lleva mucho tiempo”.

En la manifestación conjunta expusieron, además, varias pancartas en las que se exigía a ABSA “agua para El Rincón”.

Una de las vecinas en la movida indicó que “nadie nos brinda una solución. Hace mucho tiempo que estamos en esta situación. Es un drama eterno”, manifestó en diálogo con este diario.

La red no llega a todo el barrio

Según describió un vecino, “la red no llega a todo el barrio. Hay entre 46 y 50 manzanas, aproximadamente, que carecen de agua. Son muchas manzanas, muchos años, muchas familias, y no hay por parte de las autoridades muchas ganas de solucionar el problema”, expuso.

El planteo de la víspera se viene exponiendo desde hace varios años. Describen en el área que varios sectores son asistidos a través de una red de mangueras informal, conectada a un caño troncal o bien con perforaciones hacia la napa.

Según se indicó, “ABSA le pidió a los vecinos que reunieran 7 millones de pesos para hacer la obra para tener agua”.

Al respecto, explicaron que “hay una obra de perforación del año 2011 que no se terminó, que está pagada, y ahora piden 7 millones de pesos para finalizarla”.

“En el barrio muchos tienen perforación porque el agua llega hasta la calle 136. Es decir, llega sólo a algunos sectores, no a todas las manzanas”, sostuvieron. Por otro lado, los usuarios relataron que “bajaron las napas y la mayoría de la gente que tenía perforaciones hoy no tiene agua. Nos avisaron que en tres años las napas se secan. Es decir, no es una solución”, indicó un vecino.

tensión

“El agua de red es lo que corresponde. Acá en la delegación, el Municipio y ABSA se tiran la pelota. Nadie nos da respuesta. Incluso, fuimos a Casa de Gobierno. Nos piden a nosotros saber el número de expediente cuando son ellos los que tienen que saber nuestra problemática”, se protestó ante la oficina comunal.

“Hay un plan cruzando el arroyo del otro lado de City Bell, porque es una cuestión de clase tener o no tener agua, que se llama Plan Verano, en donde el agua llega. Queremos que nos incluyan en el plan verano”, solicitó otra portavoz del vecindario.

A su vez, debido a la presencia de efectivos de la Patrulla Municipal durante el reclamo en la delegación barrial, los vecinos señalaron que “el Rincón es el lugar preferido para estigmatizar. Nos mandaron la Patrulla Municipal por juntarnos para pedir agua”, indicó una vecina mientras miraba hacia el otro lado de la calle.