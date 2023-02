El curioso método que usa Jorge Sampaoli para dar indicaciones en el Sevilla

Jorge Sampaoli no consigue encarrilar al Sevilla que fue goleado por el Barcelona por 3 a 0 y agudizó los problemas. El DT argentino tomó la conducción del equipo en plena competencia y no logra sacarlo de la zona comprometida de la tabla de posiciones.

Sin embargo, fue una situación extra futbolística la que generó que fuera carne de memes y recibiera los cuestionamientos más cruentos de los medios españoles: su particular método para comunicarse con sus jugadores en medio del cotejo.

Usualmente, el casildense es criticado por su pasión sin límites y hasta su relación con los árbitros. Esta vez, por cómo intentó ordenar a su elenco con... sus apuntes en un papel de generoso tamaño, que su interlocutor no pudo leer con facilidad.

A la hora de las declaraciones, el ex entrenador del seleccionado argentino buscó enfocarse en el juego. "Faltó disputar la posesión. En el segundo tiempo no encontramos variantes y el gol era cuestión de tiempo. Intenté tener un poco más de control en la segunda parte, pero no se dio", analizó.