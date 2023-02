¡Bombazo! Wanda Nara será la nueva conductora de Masterchef

Con una confirmación al mismo tiempo, Telefe y Wanda Nara oficializaron la noticia menos esperada: será la nueva conductora de Masterchef Argentina. El reality de cocina regresará en su formato tradicional y dejará, al menos en esta temporada, de lado a los famosos.

El jurado estará compuesto nuevamente por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Puesto que Gran Hermano tiene reservada una nueva edición a mediados del 2023, Santiago del Moro no podrá ponerse al frente del programa de cocina.

La empresaria se encuentra en Turquía por estas horas, acompañando a sus hijos a visitar a Mauro Icardi, de excelente presente en el equipo titular del Galatasaray. De regreso al país, enfocará su energía en este nuevo proyecto que la tiene muy entusiasmada.

En sus redes sociales no es extraño ver a la hermana de Zaira Nara cocinando para sus hijos y disfrutando del momento de relajación en el mundo gastronómico. Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, las expectativas entre el público no deja de crecer.