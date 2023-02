Jubilados no tienen cobertura en la farmacia sin receta electrónica

Sin la receta electrónica, que se impuso como modalidad en el contecto de la pandemia, los jubilados que acceden a los remedios por PAMI se quedan sin esa cobertura en las farmacias.

De esa situación -que confirmaron diversas fuentes del sistema de salud-, Irene se anotició en la víspera, tras una emergencia personal. La beneficiaria se atendió por una emergencia en el Hospital Rossi y recién después de un sinfín de trámites y penurias pudo acceder a los remedios. “La atención del médico fue excelente, pero fui a la farmacia con la receta que me hizo y allí no me lo quisieron dar por PAMI porque no la firmó mi médico de cabecera; ahora, enferma como estoy, tengo que tratar de localizar a ese profesional para que rehaga la receta”, apuntó con indignación.

La crítica se reiteró en numerosas oportunidades entre afiliados a la obra social que, al sufrir episodios de emergencia y recurrir a médicos que no son de PAMI, tuvieron que afrontar el pago de los remedios porque en las farmacias no les aceptaban recetas que no hubieran sido formuladas por médicos de la obra social, aunque provinieran de hospitales públicos.

“Conseguir un turno con un médicos de cabecera es casi imposible cuando a uno le aparece una enfermedad repentina. Si se va a un hospital, después hay que hacer dos millones de trámites en los que un adulto mayor termina más enfermo de lo que estaba”, agregó Irene a quien la única alternativa para no tener que afrontar los 4 mil pesos del remedio que le recetaron es encontrar en las próximas horas a su médico de cabecera.

Este diario consultó a PAMI por esa situación y otras similares y desde el organismo se respondió que “sólo se aceptan las recetas que están cargadas en sistema, o sea las recetas electrónicas”.

se puede imprimir

Se aclaró que se puede imprimir una receta electrónica, pero no ir con una que no esté firmada por el médico de cabecera asignado por PAMI.

Fernando Ali, gerente de efectores propios de PAMI, sostuvo que la receta electrónica está vigente desde 2020. “Se receta a través del sistema y en la farmacia se retira, pero tiene que ser del médico de cabecera de PAMI”, dijo el funcionario.

Los afiliados de PAMI quedan sin recetas cuando se atienden en hospitales públicos

Cabe destacarse que la obra social tiene 5 millones de afiliados y que, según se expresó desde el organismo, la receta electrónica cumple con los requisitos de transparencia, seguridad, protección de datos y derechos del paciente.

“Si no es médico de cabecera de PAMI, la obra social no le entrega el medicamento”, aseguró el vocero de la obra social consultado ayer.

En esa línea, se explicó que las prescripciones de medicamentos ingresan a una plataforma web validada por la obra social.

Luego, migran a las farmacias donde se expiden los remedios ante la presentación del carnet del afiliado.

Desde PAMI se confirmó que sólo se aceptan recetas cargadas al sistema, que son electrónicas

Si la patología es crónica, el paciente puede comunicarse con su médico de manera virtual y si no se requiere evaluación, el profesional puede hacer recetas para tres meses. “El médico tiene que ser parte del circuito”, se remarcó.

En el Colegio de Farmacéuticos de La Plata se reconoció que solo se entregan por obra social los remedios que estén recetados de manera electrónica por el médico de cabecera. “La receta llega a la farmacia de manera digital y la retira el afiliado o un familiar con la presentación de la credencial”, se comunicó.

hospitales pùblicos

En tanto desde el Ministerio de Salud de la Provincia se informó que los hospitales bonaerenses no tienen médicos de cabecera de la capita de PAMI. El paciente de esa obra social que se atienda, por ejemplo, ante una emergencia, en el sistema de salud público luego deberá ir a su médico de cabecera para que le hagan la receta electrónica porque es en esa instancia donde fue dado de alta y tiene el código por el cual se le puede recetar.

“En casos de urgencia el hospital provee de la medicación, pero los profesionales no atienden como médicos de cabecera de PAMI”, dijo el vocero consultado. De todas maneras se aclaró que en los hospitales bonaerenses hay cápitas de PAMI para algunas internaciones e intervenciones quirúrgicas.