A Massa le faltan U$S 1.500 millones para cumplir la meta de reservas con el Fondo

Siguen las complicaciones para el Banco Central en medio de la escasez crónica de dólares. Terminó la semana anterior con ventas por U$S 262 millones y en el mercado empiezan a preguntarse si el Gobierno logrará cumplir la meta trimestral de reservas con el FMI.

Una de las consultoras más escuchadas en los bancos y en el Gobierno, como es 1816 (de dos ex Banco Mariva), dice que al Central le hacen falta U$S 1.500 millones hasta marzo para cumplir con el Fondo. “Luce más que desafiante”, indicó.

Debido a esto, se especula con que Sergio Massa volverá a “sacar otro conejo de la galera” y tendrá que lanzar el dólar soja 3.0 para poder cumplir con el organismo. “Ratificamos nuestro escenario base de que habrá más cepo y una tercera edición del dólar soja pronto. No descartamos que sea en marzo para cumplir con la meta de reservas que quedó muy comprometida por lo sucedido durante enero”, explica 1816.

Precisamente, y como se esperaba, el agro no iba a aportar mucho en enero y tan sólo liquidó U$S 930 millones luego de un diciembre con dólar soja. Con el dólar oficial devaluándose 5,5% mensual, el BCRA vendió U$S 190 millones en enero.

Sin embargo, las reservas netas bajaron a fin de enero a alrededor U$S 5.700 millones (desde U$S 7.700 millones).

Según Fernando Marull, director de FMyA, esta caída de U$S 2.000 millones se dio: 1) por las ventas de U$S 190 millones; 2) pagos de cupones de bonos soberanos por U$S 800 millones; 3) recompra de bonos por U$S 374 millones; 4) por pagos a organismos internacionales no FMI (U$S 340 millones) y 5) por cambios de valuación de oro y DEG.

“La meta de reservas de marzo 2023 es U$S 7.700 millones, casi U$S 2.000 millones más por lo que muy probablemente no se cumpla”, advierte Marull.

Para Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx, aún suponiendo que se mantienen las restricciones cambiarias y que se repetirá la aplicación del dólar soja y se pueda extender la política de tipos de cambio diferenciados para ciertas exportaciones y otras medidas puntuales, “acumular reservas en el 2023 se presenta como un nuevo desafío”.

“El efecto de la sequía sobre el valor de la producción agrícola y los pagos netos de la cuenta capital, en particular al FMI, serán algunos de los factores que incidirán negativamente sobre la posibilidad de acumular divisas”, acota Quantum. Algunas voces en el mercado financiero dicen, incluso, que Massa podría intentar negociar una nueva meta de reservas con el FMI dada la imposibilidad de cumplirla. Es sabido que el organismo es muy flexible con Argentina (son, en realidad, socios en la desgracia) y que podría dejar pasar un incumplimiento con alguna excusa como la sequía.

“No sería raro que esto suceda. Creo que Massa busca con el Repo o con un dólar soja 3.0 llegar a tener dólares pero la realidad es que las metas quizás estaban pensadas para otro tipo de economía que ahora se queda sin tanto aliento. Habrá que ver qué hacen, yo pensaría que Economía intentará ver si con creatividad llegan y, si no es el caso, habrá que negociar un waiver (perdón) con el Fondo”, explicaba un experimentado banquero privado que acoto que “no sería el fin del mundo”.