Las estrellas de la música le dicen no a Carlos III

Al entorno de rey Carlos III se le está complicando armar la “agenda” musical para la ceremonia de coronación el 7 de mayo próximo, ya que las grandes estrellas de la canción siguen rechazando la oferta de actuar en el evento en el Castillo de Windsor.

La semana pasada, Adele y Ed Sheeran dijeron que no a la oportunidad, y ahora Elton John, Harry Styles y las Spice Girls están siguiendo su ejemplo. Los tres últimos rechazaron la invitación de subir al escenario debido a sus apretadas agendas.

Sir Elton John

Aparentemente, las Spice Girls estaban casi confirmadas en enero, pero ahora parece que el sueño de reunir a las “chicas poderosas” es imposible. Asimismo, tanto Elton John como Harry Styles están de gira y no pueden coordinar la cita del 7 con sus compromisos previos.

“Los organizadores están trabajando contrarreloj para reunir una alineación emocionante, pero se enfrentan a una serie de desafíos”, dijo una fuente al diario The Sun. “Elton John estaba en lo más alto de la lista de Carlos pero, debido a su gira europea, en la que actuará en Alemania el viernes anterior y poco después del concierto de Windsor, no puede viajar al Reino Unido. Mientras tanto, el hombre del momento, Harry Styles, también está ocupado con giras y no puede reunir a los miembros clave de la banda, ya que estarán en un tiempo de descanso muy necesario”.

Sin embargo, no todo son malas noticias para los organizadores del evento: según los informes, Kylie Minogue dijo que sí, al igual que la banda juvenil Take That, de quienes se rumorea que encabezarán el concierto. También se espera que actúe Lionel Richie y se sumen otras figuras en las próximas semanas.

La cantante Adele

En este marco, estrellas como Diana Ross, Alicia Keys y Andrea Bocelli -que actuaron en el Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel II el año pasado- probablemente vuelvan a ser invitados.

En el caso de Elton John, quien rechazó la oferta, el “Rocket Man” está embarcado en su gira de despedida. Sin embargo, algunos seguidores de la fallecida princesa Diana han especulado que sería extraño que uno de sus amigos más cercanos cantara en el gran día de su exmarido y su examante (y ahora esposa) Camilla Parker-Bowles. Elton, de 75 años, cantó en el funeral de Diana en 1997 y el mundo recuerda su emotiva versión de “Candle in the Wind”.

Al igual que John, Styles se encuentra en medio de su gira mundial. Y mientras algunos esperaban una reunión de las Spice Girls, Victoria Beckham admitió en 2022 que no está dispuesta a comprometerse, al menos en lo personal.

“Me divertí mucho estando en las Spice Girls”, le dijo Beckham de 48 años al animador estadounidense Andy Cohen en el programa “Watch What Happens Live”. “Pero creo que ahora con todo lo demás que tengo, con mi marca de moda y mi línea de belleza, y cuatro hijos, no podría comprometerme con eso”.

Sheeran, por su parte, está en su gira por América del Norte y estará en Texas el día de la coronación. Múltiples informes alegaron que Adele “rechazó la invitación sin explicación”. Aunque se especula con un posible problema de salud.

La multipremiada cantante, que no tiene previsto actuar públicamente después del 25 de marzo, les dijo recientemente a los fanáticos durante una actuación en su residencia en Las Vegas, que está luchando contra el dolor crónico de espalda y la ciática. También se supo que Robbie Williams no aceptó la propuesta para participar del acto de coronación, porque también está en gira mundial.