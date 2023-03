Gran Hermano: La Tora dio detalles sobre su adicción al sexo y su relación con Nacho: “Estoy hasta las manos”

La exparticipante recientemente eliminada de la casa más famosa del país se sinceró sobre su personalidad y acerca de su actual romance. Así, Lucila Villar fue una de las participantes de Gran Hermano con más fuerza y potencia dentro de la casa más famosa del país. Desde que ingresó, la llamada Tora mostró su personalidad avasallante y directa, que le valió muchas peleas adentro del certamen, en especial con Alfa.

Debido a esa fuerte discusión, la joven de Berazategui salió eliminada por el público en la primera etapa del juego. Luego, tuvo la oportunidad de volver a entrar en el repechaje, cuando Juliana fue expulsada de la casa por revelar datos del afuera.

Ahora, ya inmersa en el mundo exterior, la Tora confesó: "Mi novio es un potro y yo estoy hasta las manos con Nacho. Es muy atento, muy bueno y muy humano”, dijo la Tora.

Sin embargo, a la hora de revelar si mantuvieron relaciones sexuales en la casa de Gran Hermano, Lucila fue contundente: “No tuvimos sexo Nacho y yo en la casa. Para los dos estaba muy claro que ahí, no. No queríamos mostrar eso en Gran Hermano. No queríamos mostrar eso para todo el país”.

Por otra parte aclaro aquello que había contado cuando se definió como adicta al sexo. La Tora explicó que eso había sucedido en otra etapa de su vida. “Mi adicción al sexo fue hace como cuatro años. Ahora, estoy bien”, dijo.