¿De qué planeta viniste?: enérgico, Chano la rompió en La Plata

Las hojas de papel cotizaban en bolsa anoche, en un colmado Estadio Atenas, donde la gente improvisaba abanicos tratando de mitigar los casi 30 grados que parecían dificultar la respiración y eso que las horas estaban por marcar las 21. Pero ni siquiera el calor, pegajoso y sudoroso, pudo opacar la fiesta que Chano ofreció en La Plata, en un esperado reencuentro que tuvo un sabor especial.

Sobreviviente de mil batallas, Chano acaba de salir de una internación (una más en su largo prontuario) y anunció que tras los dos shows en el recinto de 13 entre 58 y 59 (hoy se va el segundo), y el que tenía anunciado en el Lolla (para el próximo viernes), se bajará “por un largo tiempo” de los escenarios para sanar sus heridas.

Mucho se dijo sobre su último episodio de salud pero él, promediando un show de casi dos horas (con algunos descansos), contó su versión.

“Yo tuve neumonía, más allá de lo que digan los médicos. Ustedes saben que siempre cuando me pasa algo me hago cargo, pido disculpas y hago lo que tengo que hacer”, tiró, antes de contar cómo fue la previa a su vuelta a los escenarios: “Estuve intubado, te ponen un tubo en la garganta para poder respirar. Y en un momento, por instinto, me lo arranqué y me lastimé las cuerdas vocales. Y para poder cantar hoy, me di dos inyecciones con decadron”, reveló.

Según dijo, apenas se despertó, lo primero que hizo fue pedir un teléfono para llamar a su manager: “Lo único que me va a hacer bien es no cancelar en La Plata, no lo digo por ser demagógico, aunque un poquito lo soy”, aseguró, entre risas y emoción.

LA PLATA PRESENTE

La Plata estuvo más presente que nunca ayer en Atenas: es que el ex Tan Biónica, amado por su esencia sensible y respetado por su poética y profundidad, se presentó con una banda de jóvenes músicos locales. Pero hubo más porque, casi al cierre, Chano invitó a Francisco Charco, líder de Cruzando el Charco, y con él entonó uno de los momentos más celebrados de la velada: “Ella”.

El concierto comenzó a las 21, con un viejito prestado: “Más feliz que la mierda”, de Flama. Y enseguida encendió la mecha con dos hits biónicos: “Hola, mi vida” y “Beautiful”. Para ese entonces, el piberío -que se extendía a varias generaciones más allá y más acá también- ya no aguantaba el agobio y el artista, empático, tiró agua y manifestó su preocupación: “No sé qué hacer para ayudarlos con el calor”.

“Qué lindo verlos, La Plata. Qué lindo cerrar este ciclo con ustedes, amigos, no me esperaba tanto amor”, agradeció, de rodillas, a unas 3 mil almas que lo abrazaron con aplausos, cánticos y gritos de fervor, y al que él les regaló “La despedida al sol”.

Disfrutando, saltando y tirando pasos en cada tramo de un show de tres sets donde la potencia inicial y final se cortó con un acústico, no faltaron en la primera parte clásicos como “Víctima”, “Amor y Roma”, “Mis noches de enero” y “Loca”, que se la dedicó a su médica, que estaba detrás del escenario, acompañándolo.

Con RenzoLu al piano, pasaron “Claramente”, “La manera que eligió para matarme”, “Las cosas que pasan” y la esperada “Obsesionario” junto a la joven artista Malena Villa.

El regreso al enchufe fue pura fiesta y tuvo como estrellas a “La noche”, “Carnavalintro” y “Mecha”, además de la mencionada “Ella”.

Para el final, quedaron las imbatibles “Ciudad mágica” y el cierre, a toda pompa, con la infaltable “La melodía de Dios”.

Aunque Chano no estuvo como en sus mejores épocas, lógicamente, no hubo decepción entre los seguidores: Chano dio todo lo que tuvo y más. Agradecido y amoroso, se despidió con una foto y con la promesa de volver. Esta noche se va el segundo que tiene las entradas agotadas.