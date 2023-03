Argentina 1985 va por la gloria: nominaciones y todo lo que hay que saber de los Oscar

Argentina sale esta noche a la cancha en busca de la tercera, otra vez: “Argentina, 1985”, la película de Santiago Mitre que retrata el Juicio a las Juntas, buscará convertirse en la tercera cinta nacional en ganar el Oscar a mejor filme internacional, aunque para ello deberá imponerse a la favorita en la categoría, la alemana “Sin novedad en el frente”.

Son dos cintas atravesadas por temas que a la Academia de Hollywood le encanta premiar: las dos películas ganadoras del Oscar para Argentina, “La historia oficial” y “El secreto de sus ojos”, también estaban relacionadas a la última dictadura militar que sufrió el país, mientras que algunos recordarán como la bélica “No man’s land”, mismo género que la cinta alemana, despojó a “El hijo de la novia” de la estatuilla.

Y las dos, la argentina y la alemana, son para los expertos las únicas con chances en la categoría que completan “EO”, “Close” y “The Quiet Girl” para llevarse el premio, en la ceremonia que tendrá lugar desde las 21 de nuestro país, que se desarrollará, como siempre, en el Teatro Dolby de Los Ángeles y que transmitirá desde las 20 TNT.

“Argentina, 1985” llega a la gala con el impulso de varios premios y festivales: comenzó su recorrido con su premiere mundial y reconocimientos en el Festival de Venecia en septiembre pasado. Zúrich, San Sebastián, Londres y La Habana fueron otros destinos de las citas cinéfilas internacionales en los que la producción pisó fuerte, como preludio de las entregas de galardones de la crítica y de la industria que eligen lo más destacado de 2022: en ese terreno, recibió nominaciones en los Critics’ Choice Awards y los Bafta británicos, y triunfó en los Globos de Oro y en los Goya.

Ahora cerrará su recorrido internacional en la máxima fiesta del entretenimiento estadounidense por el Oscar a Mejor película internacional, que Argentina disputó en otras siete ocasiones durante los últimos 50 años y que consiguió en dos oportunidades, con “La historia oficial” (1985), de Luis Puenzo, y “El secreto de sus ojos” (2009), de Juan José Campanella.

“El secreto de sus ojos”, ganadora en la edición de 2010

Y, como mencionábamos, con puntos en común con aquellas que ganaron: además de compartir la forma narrativa tradicional establecida por Hollywood desde inicios del siglo pasado, “Argentina, 1985” es capaz de dialogar con un presente global en el que las democracias estuvieron más de una vez bajo amenaza y fueron objeto de preocupación y discursos diplomáticos en la pospandemia, trayendo una temática de noble corte político que bien podría favorecerla entre los miembros de la Academia.

Pero sobre todo, el equipo detrás de la cinta -realizada por La Unión de los Ríos, Kenya Films e Infinity Hill- y sus colegas de Amazon Studios, que tuvo en manos la distribución, apuntaron todos los cañones al shock publicitario característico de este escenario. Axel Kuschevatzky ya tiene experiencia con películas oscarizadas, y a la producción se sumó la platense Victoria Alonso, una de las figuras más importantes de la industria gracias a su rol en Marvel.

“La historia oficial”, ganadora en 1985

LA CAMPAÑA

Elenco y productores están hace meses de gira, otorgando entrevistas y en las tapas de decenas de medios especializados, y la previa alcanzó hasta al mismísimo Lionel Messi -en otro guiño futbolístico-, que festejó la película en sus redes.

Y en el marco de esa campaña, Darín dijo que la nominación es una prueba de que “muchos contenidos latinoamericanos de habla hispana son muy valorados en el mundo”.

“Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro cine, de abonar esfuerzos y de no sentirnos disminuidos por una cuestión presupuestaria porque lo más importante de todo es tener una buena historia para contar”, dijo el actor de “Relatos Salvajes”.

En ese camino que los tiene a puro viaje hace meses, los integrantes del equipo han cosechado numerosos premios, pero el momento más bonito que han vivido en la ruta del filme hasta el momento, coinciden Mitre y Darín, fue el estreno en el Festival de Cine de Venecia. “Me queda inolvidable ese momento, estábamos mostrando la película por primera vez todos juntos en una sala llena de gente y la manera en la que reaccionó la sala a la película y cómo nos aplaudieron después, fue muy emocionante”, recuerda Mitre. Darín coincide: “No se parecía a nada”, dice el actor, que se llevó una sorpresa al darse cuenta de que el tema que retrataba la cinta no era tan local como creía. Esa es la esperanza de cara a estos Oscar: tocar la fibra íntima de un mundo que vuelve a estar bajo la nube negra de la extrema derecha.

Argentina ya ganó el Oscar dos veces: con “La historia oficial” y “El secreto de sus ojos”

LA ALEMANA, CON VENTAJA

Sin embargo, las nueve nominaciones a los Oscar que recibió en enero la película alemana de Edward Berger, así como su reciente triunfo en los premios BAFTA, inclinó la balanza hacia el filme de guerra dejándolo como el contrincante más duro de la lista para la cinta de Mitre protagonizada por Ricardo Darín.

El filme de Berger, basado en la novela homónima de Erich Maria Remarque, cuenta las atrocidades de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Es la tercera vez que el libro de Remarque se traslada a la gran pantalla. La primera adaptación, de 1929, logró dos premios Oscar en las categorías de mejor película y mejor dirección por el trabajo de Lewis Milestone. Pero esta es la primera filmada en su lengua nativa.

Sin hacer divisiones entre buenos y malos, la historia sigue de cerca la brutal decepción que un joven experimenta en el campo de guerra tras haber estado ilusionado por ser parte de la lucha por su país.

Goliat del David argentino, la propuesta antibélica no sólo es más grande en presupuesto, sino también en producto. El título auspiciado por Netflix -que hace tiempo anhela quedarse con la principal estatuilla de la Academia- obtuvo siete galardones en los Bafta: mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía, mejor banda sonora original y mejor sonido. La cinta se encuentra nominada a los Oscar en estas mismas categorías, exceptuando la de dirección, y suma dos menciones más en los apartados de mejor maquillaje y mejores efectos visuales: para muchos, la presencia de la película en la categoría principal, mejor película (sin el “internacional” detrás) implica que por lógica debería triunfar (el mecanismo de votación, de todos modos, no es directo, por lo cual aún hay esperanzas).

“Sin novedad en el frente”, la favorita

Lo curioso es que cuando el filme “Sin novedad en el frente” se estrenó en septiembre, había pocos indicios de que emprendería una batalla sin cuartel para conquistar los votos para los Oscar.

La película sobre la Primera Guerra Mundial es parte del catálogo de Netflix, que contaba con cintas más costosas y con más posibilidades de ir por los premios de la Academia, como la introspectiva “Bardo”, del oscarizado Alejandro González Iñárritu, o “Glass Onion. Un misterio de Knives Out”, con un elenco repleto de estrellas. Pero, la producción alemana emergió de las trincheras poco a poco para convertirse en una de las principales competidoras de los Premios de la Academia de este año, con nueve nominaciones, incluyendo la codiciada estatuilla a mejor película, la primera en esta categoría para un film en alemán.

La gran candidata en la categoría extranjera es la alemana “Sin novedad en el frente”

Las otras candidatas

La apuntada para el batacazo en la categoría, en tanto, es “Close”, del belga Lukas Dhont, que quiere cambiar el rumbo de las predicciones. Fue una de las favoritas del Festival de Cannes al recibir el “Grand Prix”, el segundo premio más reputado del encuentro, y triunfó en los festivales de Chicago, Sídney y Bélgica, entre otros.

‘Relatos salvajes’ no pudo ganar en 2014

La historia retrata el final de la amistad pura y amorosa de dos niños varones tras la llegada de la adolescencia y los prejuicios de la sociedad en torno a los roles de género.

Asimismo, la película polaca “EO”, también reconocida en Cannes con el premio del jurado y por su banda sonora, y también ganadora de los premios de la crítica de Nueva York y Los Ángeles, aspira al galardón. La historia dirigida por el director polaco Jerzy Skolimowski es un homenaje al filme “Au Hasard Balthazar”, de Robert Bresson, y sigue el recorrido que EO, un adorable burro, emprende tras la separación forzada de su dueño, un artista de circo. En su camino el animal se relacionará de forma distinta con la diversidad de humanos que conoce y aunque disfrutará de la vida, también experimentará la tristeza y el dolor.

La última contendiente es “The Quiet Girl”, una película dirigida por Colm Bairéad que narra la infancia de una niña de 9 años cuyos padres deciden mandarla a vivir con unos parientes lejanos de la mediana edad. El filme basado en la novela “Foster”, de Claire Keegan, retrata la primera vez que la silenciosa niña conoce el amor y el cariño tras su llegada a la granja de sus familiares ubicada en el condado de Waterford, en la costa sur de Irlanda.

La cinta de Bairéd ganó en el Festival de Cine de Berlín y se convirtió en la primera película de habla irlandesa en estar nominada a los Premios Oscar.

Las nominaciones y premios de Argentina en los Oscar

1974.- La tregua | Sergio Renán

1984.- Camila | María Luisa Bemberg

1985.- La historia oficial | Luis Puenzo

1998.- Tango, no me dejes nunca | Carlos Saura

2001.- El hijo de la novia | Juan José Campanella

2009.- El secreto de sus ojos | Juan José Campanella

2014.- Relatos salvajes | Damián Szifron

2022.- Argentina, 1985 | Santiago Mitre