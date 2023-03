Kuschevatzky: “El universo nos vive diciendo que estas cosas son imposibles”

Axel Kuschevatzky atiende a EL DIA envuelto en una campera. “Hace un frescolete. No se siente que estemos en California”, dice, mientras de fondo se llevan a cabo los preparativos para la ceremonia de los Oscar, que tendrá lugar en el Teatro Dolby mañana, desde las 21, con tevé por TNT y HBO Max.

Pero antes, desde las 20, estará a cargo junto a Lety Sahagun del pre-show, desde la alfombra champán: una tarea compleja, teniendo en cuenta que una hora después estará sentado en el Dolby, esperando que la película de la cual es productor, “Argentina, 1985”, triunfe en la categoría de película internacional.

“Es la tercera vez que estoy en los dos lugares al mismo tiempo (fue productor de “El secreto de sus ojos” y “Relatos Salvajes”, también nominadas), y siempre es diferente, las tres experiencias fueron distintas, me representaban cosas distintas”, dice. “Pero la paso muy mal”, confiesa. “Estoy muy ansioso, duermo poco. La gente me trata de tranquilizar: Santiago Mitre (el director de ‘Argentina, 1985’) me dice que me relaje, Jerry Bruckheimer, el productor de ‘Top Gun’, me dice que tengo que estar más tranquilo. Y yo les digo que me dejen sufrir, que es lo único que sé hacer bien”.

El resto del elenco, cuenta en cambio, está “como si estuviesen en Disney”. Es que, dice con una sonrisa, “el universo nos vive diciendo que estas cosas son virtualmente imposibles: cuando pasan, cuando somos la excepción y no la regla, siempre es maravilloso”.

Y además, explica Kuschevatzky, “esta película no solo cuenta algo trascendente, habla de la necesidad de justicia, de la construcción de una memoria colectiva, es algo que a los argentinos nos salió bien, nos ayuda a construir una autoestima que los argentinos tenemos muy golpeada. El Juicio a las Juntas fue una que nos salió bien, y de eso no hablamos durante décadas: poder volver a hablar, reconocer que es un punto de unión para una gran parte de los argentinos, tiene un sabor muy dulce”.

Ahora, ¿cuáles son las chances de que la historia de “Argentina, 1985” termine también mañana con sabor dulce, teniendo en cuenta que la favorita en la categoría, “Sin novedad en el frente”, está nominada también a mejor película? Kuschevatzky, que se define como “un pesimista nato, es mi naturaleza”, no descarta, con esa mesura tan argentina, a la cinta de Mitre.

“Es cierto que del 2000 hasta acá, ninguna película que estuvo nominada como mejor película perdió en la categoría película internacional. Pero también es verdad que ‘Sin novedad en el frente’ no tiene ninguna nominación en la categoría actoral, y que el director no está nominado. Es una situación anómala, es difícil analizar qué quiere decir eso”, analiza.

Además, advierte, el sistema de votos en las categorías de mejor película y mejor película internacional “es diferente: la mejor película se elige por voto preferencial, vos armás una lista de la que más te gusta a la que menos te gusta, en orden, y el sistema elimina a las que tienen pocos votos, elige las que tienen más consenso. En la categoría de película internacional, es un votante-un voto. Eso hace diferencia”.

MÁS VATICINIOS

Las diferencias en el sistema de votación son una de las razones que vuelven una incógnita al ganador de mañana en la categoría que más nos interesa, pero lo mismo ocurre en la categoría principal, mejor película, donde no hay claras candidatas, aunque “Todo en todas partes al mismo tiempo” pasó de improbable nominada a favorita durante la temporada de alfombra roja, luego de ganar premio tras premio.

Es la favorita de Lety, tanto en su lista de las que más le gustaron como en la lista de las que cree ganadoras: “Es el primer año que coincide la que creo que va a ganar con la que más me gusta: ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’. Estoy obsesionada con esa película, no paro de hablar de ella. Mi cabeza sigue sin entender cómo a pesar de todos esos géneros, momentos, situaciones que se mezclan, al final todo conjuga, todo funciona. Me emocionó muchísimo, es algo que no había visto en muchísimo tiempo”, comenta, en diálogo con EL DIA.

Axel se suma: “Hubo un momento donde me descubrí viendo una película viendo una escena con dos piedras que hablaban entre ellas. Y yo veo muchas películas extraños, pero en ese momento decía: ‘¿A dónde va esto?’ Ese desparpajo, esa búsqueda de la película, es algo muy fresco”.

Sin embargo, el productor argentino le pone una fichita a “Top Gun: Maverick”, que para algunos especialistas tiene chances de ganar por ser la película que devolvió al público a las salas de cine tras la pandemia.

“Me encanta que ‘Todo en todas partes…’ conviva con una película tan clásica como ‘Top Gun: Maverick’, que es un western”, dice. “Es una película de vaqueros: el hombre contra la máquina, el hombre contra el sistema, ese es Maverick. Es una película hecha por el sistema, pero en contra del sistema”.

Para Kuschevatzky, “la película es un gran espectáculo, y devolvió al público a las salas: más allá de mi gusto personal, que es un poco diferente, me gusta que aparezca una película que le diga a la gente que vale la pena volver al cine”.

Porque “el cine es una experiencia comunal”, cuenta. “Una cosa es ver películas y otra es ir al cine. Una persona puede ver una película en su celular sentada en el inodoro. En las peores condiciones posibles para ver una película. En una pantallita chica, con ruidos varios…”

“Pero el cine, estar rodeado de extraños, experimentando emociones parecidas, no tiene un equivalente: es lo más parecido a, en la época de las cavernas, la gente alrededor del fuego. Es una cosa muy primaria: la especie humana tiene algo que las demás especies no tienen, que es la narrativa”, sigue el productor. “La narrativa es lo que nos conecta. Volver a encontrarnos como grupo a través de la narrativa tiene un valor hermoso. Para mi, eso es una de las mejores cosas que tiene este año con todas las nominadas”.

MÁS DIVERSIDAD

Lety rescata también de la lista de diez nominadas “El triángulo de la tristeza”, y señala: “Me gusta mucho la variedad de la categoría: es la primera vez que puedo hablar con personas que no son tan cinéfilas de películas nominadas al Oscar. Durante muchos años los Oscar fueron algo muy de nicho, la mayoría de las películas nominadas tenían audiencias muy pequeñas, eran películas que la gente no había visto”.

“Películas para audiencias muy segmentadas”, agrega Axel. “Creo que es algo que se traslada también a otras categorías: en la categoría animada, hay una película como ‘Pinocho’, una película altamente popular, hay una película de Pixar, hay una genialidad como ‘Marcel the Shell’, una locura… Hay una cantidad grande de variantes”.

“Y lo mismo”, analiza, “en la categoría internacional: tenés dos películas con el apoyo de plataformas (‘Sin novedad en el frente’ y ‘Argentina, 1985’), y tenés tres películas que no han sido películas de plataformas y que son maravillosas (‘EO’, ‘Close’ y ‘The Quiet Girl’). Y son todas muy diferentes entre sí: esa diversidad es lo mejor que el Oscar tiene para ofrecernos. Lo más lindo del Oscar es que es un amplificador: no solo celebra el cine como forma narrativa, acerca a la gente a películas que quizás no hubiese visto nunca. Y en película internacional es donde más se nota eso”.

Esto se está dando, explica, porque “hace cinco o seis años la Academia decidió que había una gran ausencia de representatividad en su estructura: la mayoría de sus votantes eran varones blancos de más de 50, norteamericanos, y decidieron a partir de un par de iniciativas abrir la cantidad de miembros y tratar de tener equidad entre hombres y mujeres, y más votantes en el resto del mundo. Eso, automáticamente, convirtió a la Academia de Hollywood en la Academia de cine: hoy es una institución global”.

“Eso se nota si pensamos en ‘Parasite’, que se llevó película internacional y fue nominada a mejor película”, suma Sahagun. “Es una puerta que se abrió, hoy sabemos que cualquier película que esté nominada a mejor película internacional, que esté hablada en otro idioma que no sea inglés, puede estar nominada en la categoría principal”.