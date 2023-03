La súper agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

DOMINGO 12 DE MARZO

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Racing vs Sarmiento TNT SPORTS

19:15 River vs Godoy Cruz ESPN Premium

19:15 Estudiantes vs Huracán TNT SPORTS

21:30 Rosario Central vs Unión ESPN Premium

21:30 Banfield vs Boca TNT SPORTS

SERIE A

08:20 Lecce vs Torino STAR +

10:50 Cremonese vs Fiorentina STAR +

10:50 Hellas Verona vs Monza STAR +

13:50 Roma vs Sassuolo STAR + / ESPN

16:30 Juventus vs Sampdoria STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:50 Clermont vs Lens STAR +

12:50 Monaco vs Reims ESPN Extra STAR +

16:30 Olympique Marseille vs Strasbourg STAR +

PREMIER LEAGUE

10:50 Manchester United vs Southampton STAR +

10:50 Fulham vs Arsenal STAR +

10:50 West Ham vs Aston Villa STAR + / ESPN

13:20 Newcastle vs Wolverhampton ESPN 3 STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Friburgo vs Hoffenheim STAR +

13:20 Werder Bremen vs Bayer Leverkusen STAR +

15:25 Wolfsburgo vs Union Berlin ESPN 3 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Mallorca vs Real Sociedad ESPN Extra STAR +

12:15 Sevilla vs Almería DIRECTV SPORTS

14:30 Villarreal vs Real Betis DIRECTV SPORTS

17:00 Athletic Bilbao vs Barcelona DIRECTV SPORTS

NBA

22:00 Los Angeles Lakers vs New York Knicks ESPN 2

STAR +

LIGA NACIONAL

20:10 Obras vs Independiente de Oliva DIRECTV SPORTS

21:00 Peñarol Mar del Plata vs San Martín

22:00 Gimnasia (CR) vs. Unión LIGA ACB

08:25 Real Madrid vs Bilbao FOX SPORTS 2

14:25 Barcelona vs Baxi Manresa FOX SPORTS 2

PARIS - NIZA (CICLISMO)

09:00 Etapa 8 ESPN 3 STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

09:20 Brujas vs. Standard Leija FOX SPORTS

PREMIERSHIP INGLESA

09:50 Gloucester Rugby vs. Leicester Tigers ESPN 2

STAR +

LIGA SMARTBANK

10:00 Zaragoza vs Leagnés STAR +

12:15 Sporting Gijon vs. Mirandes STAR +

14:30 Cartagena vs. Andorra STAR +

14:30 Levante vs. Albacete STAR +

17:00 Granada vs. Ponferradina STAR +

SEIS NACIONES

11:55 Escocia vs Irlanda ESPN 2 STAR +

SERIE B

12:10 Genoa vs. Ternana DIRECTV SPORTS / 1614

COPA AMÉRICA DE FÚTBOL PLAYA

12:30 Colombia vs. Chile DIRECTV SPORTS + / 1613

14:00 Uruguay vs. Brasil DIRECTV SPORTS + / 1613

15:30 Bolivia vs. Paraguay DIRECTV SPORTS + / 1613

17:00 Ecuador vs. Argentina DIRECTV SPORTS + / 1613

GOLF: THE PLAYERS CHAMPIONSHIP

14:00 Ronda Final ESPN 2 STAR + ATP 1000 - INDIAN WELLS

15:00 Tercera Vuelta ESPN Extra STAR +

22:00 Tercera Vuelta ESPN 3 STAR +

CHALLENGER DE SANTIAGO

15:30 Final

DIRECTV SPORTS / 1614 EREDIVISIE

10:20 Heerenveen vs. Ajax STAR +

12:30 PSV vs. Cambuur STAR +

15:50 Feyenoord vs. Volendam STAR +

NASCAR CUP SERIES

16:30 Phoenix DIRECTV SPORTS / 1615