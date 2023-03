La recuperación anímica, prioridad para Chirola Romero en la previa del clásico

La goleada frente a San Lorenzo no solamente fue un golpe fuerte en la previa del encuentro ante Estudiantes, sino que además generó los primeros cuestionamientos a la figura de Sebastián Romero. Se sabe, las pasiones del fútbol poco entienden de racionalidades. Así, que una expulsión a los 15 minutos del primer tiempo para algunos no fue un atenuante, hay quienes ven como un error el cambio de Bolívar por Lescano (cuando la cancha era una estancia para correrla con un jugador menos) y otros se desilusionan con el resultado en contra. Son los menos quizá, quienes pensaron que una reserva reforzada iba a ser lo mismo que el equipo que tenía Gorosito. Y, se sabe, el fútbol no es un acto de fe.

También se sabe que la decisión de la Comisión Directiva fue arriesgada. Aunque sostengan que no había otro camino posible, las fichas están jugadas sobre el paño y deberán respaldar en los hechos a un cuerpo técnico que aceptó poner la cara con un plantel repleto de juveniles con más futuro que presente y con escasos tutores que los puedan apoyar donde se debe, en el verde césped.

“Hoy un juramento, mañana una traición, amores de Estudiantes flores de un día son”, cantaba Gardel en los años ‘30. Es válido también para un equipo de pibes, que tendrán algún impacto guardado y que perderán más partidos, algunos por detalles y otros con diferencias importantes como las que le marcó San Lorenzo. Para este equipo al que no solamente no le sobra nada sino que le falta mucho, imprudencias como las de Guillermo Enrique y de Ignacio Miramón (que se salvó solamente por la roja previa al correntino) convierten cualquier partido que se puede afrontar de igual a igual aunque luego se pierda en una hora de tortura como sufrió Gimnasia en el Nuevo Gasómetro.

Meterá mano Chirola, porque la expulsión de Enrique lo obliga y porque prende velas por el regreso de Matías Melluso. Al margen de la mala imagen que tiene Ramírez en muchos hinchas que dista bastante de su prestación en el campo de juego, no hay experiencia afuera ni jugadores que empujen para ganarse un lugar en el equipo titular. Más allá de gustos personales, la frase “no puede ser que el técnico no ponga a tal que es el mejor jugador que tenemos” es una frase inaplicable en este Gimnasia 2023. Todo es discutible porque casi no hay certezas, no por la posición contraria. Y hasta agosto, encontrar seguridades será difícil, casi utópico.

LLEGAR “MAL PISADO” SE CONVIRTIÓ EN UNA MALA COSTUMBRE

Al margen de la oscura racha de Gimnasia que no gana un clásico desde hace 13 años, los últimos cuatro enfrentamientos entre pinchas y triperos terminaron igualados. La última victoria albirroja data del 3 de noviembre de 2019 cuando se impuso con gol del ahora “italiano” Mateo Retegui por 1 a 0 en el Bosque, en el único derby dirigido por Diego Armando Maradona.

La particularidad de los últimos choques entre Gimnasia y Estudiantes es que el Lobo sufrió duras derrotas en la fecha previa al choque con su histórico rival. Con la obvia excepción del partido de la Liga pasada, que se disputó en la primera fecha del campeonato en UNO y fue 1 a 1 con goles de Agustín Rogel y Cristian Tarragona, los equipos triperos encararon la semana previas con la necesidad de recuperarse anímicamente tras derrotas abultadas y en algún caso, dolorosas.

Esta curiosidad se inició en la Copa de la Liga de 2021. El equipo dirigido por Leandro Martini y Mariano Messera había empezado bien el torneo, con dos victorias, cuatro empates y solo una derrota, cuando el covid se expandió por todo el plantel hasta diezmarlo y obligar al debut de juveniles. Así, un equipo híper remendado perdió con Lanús 4 a 2 en el Bosque y luego ante Patronato 4-1 en Paraná. Después de la goleada en contra en el Grella, la dupla recuperó varios jugadores y Marcelo Weigandt, Germán Guiffrey, Matías Melluso, Víctor Ayala, Matías Miranda y Johan Carbonero jugaron en el estadio Hirschi y sacaron un empate sin goles a pesar de estar en inferioridad física, casi sin entrenamientos tras superar el brote.

Para el campeonato posterior, Néstor Gorosito se había hecho cargo del equipo y decidió resguardar titulares para el clásico y la fecha anterior no salió bien. Fue caída 3 a 0 frente a Argentinos Juniors en un cotejo en el que Pipo puso a algunos titulares cuando el resultado final era cosa juzgada. Una semana después, se dio el empate más electrizante de la historia del partido de la ciudad, el 4 a 4. Para ese partido (que tuvo una actuación descollante de Luis Miguel Rodríguez), además del Pulga volvieron Nicolás Colazo, Brahian Alemán, Emanuel Cecchini, Manuel Insaurralde, Johan Carbonero y Eric Ramírez.

Para la Copa de la Liga 2022, Gimnasia llegó al partido con Estudiantes con un 4 a 0 en el Monumental ante el River de Gallardo. Para ese partido, Gorosito solamente preservó al uruguayo Alemán, quien estaba al límite de tarjetas amarillas, aunque también dispuso los ingresos de Guillermo Enrique, Germán Guiffrey, Nery Leyes y Franco Soldano. El 1 a 1 gracias al gol de Eric Ramírez sobre la hora en su primera participación del año cambió la historia del ciclo de Pipo en el Lobo.

Tras la goleada en contra frente al Ciclón, el panorama es diferente porque no hay bajas en cantidad por cuestiones médicas o de cuidado, aunque habrá que ver hasta donde Chirola Romero mueve la formación titular en busca de una reacción, más allá de la expulsión de Enrique, con una campaña de 5 puntos sobre 21.