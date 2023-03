"No son los técnicos, son los jugadores", la pintada que apareció en la zona del Country de Estudiantes

La derrota en el clásico ante Gimnasia empezó a tener sus coletazos. Esta mañana el plantel volvió a verse las caras tras el 2-1 en contra en el Bosque, dejando una pobra imagen, y se supo que hubo una fuerte autocrítica. Pero más allá de ello, quedó demostrado que un sector de hinchas explotó.

Es que en las inmediaciones del Country Club de City Bell apareció una pintada con un fuerte y claro mensaje. En un paredón se pudo leer la frase: "No son los técnicos, son los jugadores".

La misma es un grafiti escrito en letras amarillas en una vivienda particular y no pasó desapercibida. Lo cierto es que se trata de un contundente mensaje contra los protagonistas del clásico, a quienes no le perdonan la evidente falta de actitud demostrada en un choque clave, que además terminó con la racha de 13 años sin conocer la derrota. Incluso este diario pudo saber del testimonio de vecinos que en inmediaciones del predio desconocidos causaron destrozos para que no funcionen las cámaras de seguridad y así no poder ser identificados.

De esta forma, el ambiente se recalienta en el Pincha, pese a que se había descomprimido tras la salida de Abel Balbo y la llegada de Eduardo Domínguez, que debutó con una victoria en UNO ante Huracán apenas una semana antes y había significado un alivio. Pero a la fecha siguiente el elenco albirrojo volvió a mostrar ante el Lobo la misma cara pálida del ciclo que arrancó el ex jugador de la Selección, por lo que los cañones empiezan a apuntar a los jugadores.