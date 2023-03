Envío de gendarmes causó un cruce entre Nación y Provincia

El Gobierno nacional confirmó ayer que enviará unos 1.000 gendarmes en los próximos días en territorio bonaerense, frente a los últimos casos de inseguridad y evitar avances del narcotráfico. Pero el refuerzo se da en otro cortocircuito entre los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación.

Lo cierto es que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anticipó en su participación en el Congreso, cuando fue a dar explicaciones por la situación en Rosario, que diagramó la instalación de cinco bases operativas en el Conurbano, en La Plata, Avellaneda, La Matanza, Pilar y Tigre.

Pero días atrás, carta mediante, el gobernador Axel Kicillof pidió explicaciones sobre la decisión del ministro sin, supuestamente, hacérsela conocer a su administración, principalmente a Sergio Berni, a cargo de la Seguridad bonaerense, aunque fuentes provinciales aseguraron que ese misiva fue “una nota casi protocolar para saber a dónde van los gendarmes y qué tareas van a desempeñar”.

Aníbal Fernández, al parecer por pedido del presidente Alberto Fernández para bajar tensiones dentro de la interna, salió a responder esa carta aunque, fiel a su costumbre, no dejó el tono confrontativo: “No hay nada para informar que no se encuentre en manos de sus funcionarios”, dijo el titular de Seguridad en su misiva.

La resolución ministerial se conocería en las próximas horas y, como se dijo, habilita la creación de cinco unidades en territorio bonaerense -uno de ellos en La Plata, donde ayer el intendente Julio Garro salió a reclamarlos- con efectivos de las cuatro fuerzas federales.

Faltaría saber, por ejemplo, como se coordinará la llegada y las tareas que cumplirán los agentes federales. “¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera”, dijo Aníbal F., en un claro mensaje al gobernador y su ministro, con quien reconoció aún no tiene diálogo: “El señor es muy importante para hablar con nosotros, no habla con terrenales. Habla con semidioses, como en la mitología griega. Nosotros hablamos con los serios”, ironizó en declaraciones radiales.

En principio, según trascendió, el esquema que prevé la Nación es un Comando Unificado, similar al que se implementa en Rosario para la lucha contra el narcotráfico, con las cuatro fuerzas federales: Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería. La conducción política estará en manos de Mercedes La Gioiosa, secretaria de Política Criminal de la cartera de Fernández, mientras que la conducción operativa recaería en un jefe de Gendarmería.

Los intendentes vienen reclamando el envío de fuerzas federales. Lo había planteado, también, Cristina Kirchner en el acto en el Estadio Único Diego Maradona de La Plata el 17 de noviembre de 2021, cuando caracterizó a la inseguridad como una de las deudas de la democracia.

En rigor, las fuerzas federales ya prestan servicio en distintos puntos del AMBA. En nuestra ciudad, será una novedad.