Un acto en el Conurbano con los referentes del Frente de Todos, juntos

El Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires intentó ayer mostrarse unido (“Ordenado”, como definían voceros oficialistas) luego de que la semana pasada trascendieran las diferencias internas y un pico de tensión evidente entre La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof. Una foto en un acto oficial pretendió mostrar buena sintonía entre el mandatario provincial, el diputado Máximo Kirchner, su aliado bonaerense Martín Insaurralde -jefe de gabinete- y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

¿Se pretendió mostrar que Wado es el referente nacional que apoya ese grupo para disputar la candidatura presidencial del Frente de Todos, un desafío al que aún no renunció Alberto Fernández? Es posible. Le sirve a Axel también, ya que viene resistiendo la presión de sectores vinculados a Máximo Kirchner para que sea él mismo el postulante a la Casa Rosada porque supuestamente “fideliza” mucho el voto leal a Cristina Kirchner en el Conurbano. Es el mismo argumento que da Kicillof para lo contrario: intentar su propia continuidad en el Palacio de calle 6.

Reunión para bajar el tono

Como sea, el ministro del Interior de la Nación dio su aval público a la reelección de Axel. La presencia del diputado Kirchner, aún cuando ejerció el mutismo, supondría su aval a este esquema. Trascendió que antes del acto en cuestión hubo una reunión privada entre el gobernador y el legislador nacional. Se habría bajado el tono a fuertes cruces privados que intercambiaron hace días en Avellaneda.

Es que aquella vez, durante un plenario del espacio que terminó en acto político, se había desatado una crisis en la convivencia forzada entre ambos. Kirchner retó en público a Kicillof con una frase que generó mucho malestar en La Plata: le pidió, le reclamó, que “suba a la militancia a los lugares de decisión”.

Enseguida, voceros de Axel salieron a responderle que la militancia ya estaba en el gobierno provincial. “El gabinete más militante de la historia”, definió el asesorísimo Carlos Bianco.

Cerca de Kicillof, por cierto, siempre apuntaron a Máximo -presidente del PJ bonaerense- y a los intendentes justicialistas del Conurbano como las usinas desde la que salen los rumores sobre la “conveniencia” de que el gobernador deje la Provincia para ser candidato nacional. Intramuros, algunas fuentes hablaban hacia el fin de la semana pasado de la posibilidad de un quiebre en el oficialismo.

El acto de ayer fue en Lomas de Zamora -terruño de Insarralde, que es intendente en uso de licencia de se distrito- a propósito de la inauguración de un hospital. Claramente se buscó darle más volumen político del habitual al evento con la presencia del diputado y del ministro de Interior (su par de salud nacional, la albertista Carla Vizotti, no estuvo). “Mostremos cohesión interna”, deben haber pensado. En este sentido, De Pedro y Kicillof fueron bastante melosos en sus discursos: se elogiaron bastante.

“Felicitaciones, Gobernador. Cuando uno mira y recorre la provincia de Buenos Aires, ve la gestión y el compromiso de Axel, que con toda su capacidad y su corazón diseñó un plan y lo está ejecutando, trabajando todos los días”, regaló Wado.

“Axel está transformando la realidad de la Provincia. Desde la gestión de Felipe Solá no veo una gestión tan comprometida con las necesidades de la gente, con esas necesidades centrales”, completó. Se olvidó de los mandatos de Daniel Scioli, hoy un posible delfín albertista para disputar la PASO presidencial contra el kirchnerismo duro. Detalles.

Cuando habló Axel, devolvió elogios por el rol de De Pedro como nexo con las provincias. “Un hombre que no para de caminar todo el país. Es un hombre que a todos los gobernadores nos consultó sobre obras, sobre infraestructura. Nos dijo que pensáramos no en las urgencias cotidianas, sino qué obras necesitábamos para cambiar la infraestructura de la argentina, como país federal. Ese trabajo no se había hecho nunca. Va a contribuir a los próximos 20 años de Argentina.”, aseguró.

Elogios

Pero evidentemente adrede, llenó de flores a Kirchner. “Maxi, lo que vos hiciste en la Cámara de Diputados fue tomar decisiones, impulsar medidas a veces en soledad, aguantar los trapos, y todo lo que hiciste favoreció a la provincia de Buenos Aires. Muchas de las cosas que vimos hoy, que le van a cambiar el futuro a la Provincia, tiene que ver con decisiones que se tomaron en el Congreso de la Nación”, destacó.

“Hay que decirlo porque si no parece que todos los políticos son iguales, pero acá nos acompaña Maxi que no sólo no ha votado ninguna ley contra el pueblo sino que ha llevado adelante iniciativas fundamentales. Gracias de nuevo”, remató.

Seguramente aludía al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, en efecto, Máximo y su gente no votaron en el Congreso aunque en su momento tácitamente lo avalaron evitando pronunciamientos públicos, y le dieron respaldo político al ministro de Economía, Sergio Massa, para llevarlo adelante. Incluido el ajuste de ciertos parámetros como el déficit fiscal, la reducción de emisión monetaria y el achique de subsidios.