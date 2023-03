Alan Lescano, de Talleres de Bolívar a héroe en el clásico 166

Con 21 años, Alan Hernán Lescano escribió su nombre en la gran historia de los clásicos de nuestra ciudad, en una victoria muy esperada por todos los hinchas triperos. Se terminó la peor racha de Gimnasia, con 13 años y 20 partidos sin victorias desde aquel 3 de febrero de 2010, cuando los goles de Denis Stracqualursi (2) y Juan Cuevas le dieron la victoria al equipo que dirigía Diego Cocca.

Lejos de Gimnasia y de saberse parte de esa historia estaba “Pupi” Lescano en su Bolívar natal. Desde los cinco años vestía la camiseta de Talleres, donde dio sus primeros pasos en el fútbol infantil. Cuenta el periodista e historiador bolivarense Pablo Pequi que “desde aquellos tiempos ya mostraba cosas distintas en los equipos del baby ‘ferroviario” comandado por Daniel Luengo y Julio Losada’. De hecho, Luengo -que fue su primer entrenador-

En 2011, con apenas 10 años, pasó a jugar en Empleados de Comercio donde estuvo hasta 2014 cuando continuó su carrera en Balonpié, lugar en donde Guillermo Panaro (director deportivo, fundador y entrenador) le enseñó a “adaptarse rápido al fútbol profesional”.

Cuenta Pequi que “Alan lleva en sus genes la herencia de bolivarenses que siempre estuvieron vinculados al fútbol, sea en equipos de la Liga Deportiva o en el fútbol rural. Germán Palacios, uno de los abuelos de “Pupi” defendió las camisetas de Argentino Junior e Independiente en la década del 70. Juan Carlos “Lechiguana” Lescano, marcador de punta y mediocampista, paseó su fútbol en Argentino, Deportivo La 20 para luego jugar en la liga de Olavarría defendiendo los colores de un cuadro de San Pedro La Protegida”. Como en gran parte del “fútbol chacarero” (a ojos del centralismo porteño hay mucho de herencia en el amor por la redonda.

En 2018 de la mano del exfutbolista tripero Antonio Piergüidi, se probó en Gimnasia y quedó seleccionado para sumarse a Sexta División. Luego del primer año fue sumado a los entrenamientos de la Reserva, donde comenzó a destacarse como una promesas.

Tony Piergüidi se entusiasma al hablar del clásico que jugó Lescano. “Viéndolo desde Bolívar se sufrió muchísimo. Estoy muy contento por el partido de todos, por haber dado vuelta la historia en un partido que había arrancado difícil y muy contento por Alan, que pudo tener un buen partido y marcar más llá de lo que sabemos que puede dar y las condiciones que tiene”.

Primero Lescano y luego Miramón, Tony -nacido en Henderson- trajo a ambos desde Balonpié, su club en Bolívar donde está afincado desde hace años. “Junto a Nacho son chicos que salieron de nuestro club y verlos juntos jugar en la primera división de un club tan importante para nosotros es un orgullo enorme. Los estamos apoyando y acompañando, les mandé a ambos mensajes desués del partido. Estaban muy contentos y les remarqué que disfrutaran y vuelvan a entrenar con todo. Que no aflojen, porque esto recién arranca”, señaló el exdelantero mens sana. Quien además, se puso muy contento a la distancia “por Chirola y por Nico, que fueron compañeros míos. A la buena gente le va bien y eso para mí es lo más importante”, expresó.

El debutd de Lescano en primera llegó de la mano de Néstor Gorosito el 29 de abril de 2022 en la goleada 6 a 0 ante Patronato. Este año, la coyuntura del plantel le brindó la chance de continuidad con un técnico que lo conoce a la perfección como Chirola Romero. Titular en el primer amistoso del año, Chirola entendió que aún no era sus tiempo, pero desde el gol a Excursionistas en la Copa Argentina no paró de crecer hasta hoy, no solo titular, sino la gran figura del clásico 166.

“Todavía no caigo”

En medio de la alegría por el triunfo, su gol y una gran actuación individual, Lescano dijo que “con el esfuerzo y las ganas, entre todos pudimos ganar el clásico”, a la vez que remarcó la necesidad de “darle una alegría a la gente. Sabíamos que iba a ser difícil pero con nuestro juego, podíamos sacarlo adelante”.

Lescano ya había convertido en dos clásicos de reserva, ambos con victoria del Lobo. Su gol a Mariano Andújar no se compara con nada. “Ni hablar, obvio. Es lindo, encima se dio todo y este gol tiene otro sabor. Como dije, lo que más queríamos era darle una alegría a la gente y por suerte pudimos hacerlo”. Ansioso en la primera parte porque no había tenido chances de pisar el área rival o de rematar al arco, tuvo su revancha a los 11 minutos del complemento: “En el primer tiempo me estaba lamentando porque no me quedó ninguna. A mi me gusta llegar mucho al área y tener situaciones, y en la primera parte no me quedó ninguna. Me mentalicé en el segundo, sabía que una me iba a quedar y justo cuando ví que tiraba el centro Maxi Comba, me metí y por suerte me quedó ahí”.

“Ahí” fue una pelota al punto penal que “Pupi” supo definir muy bien. “Traté de cruzarla. Casi siempre el arquero está en el primer palo en ese tipo de centros, lo agarrás a pie cambiado y se les hace más difícil. Traté de ponerla contra ese palo”, explicó el enganche.

A la hora de analizar el juego, Lescano dijo que “fue un partido duro porque tuvimos la mala suerte de arrancar perdiendo pero estábamos tranquilos. Sabíamos que era un partido largo y con nuestras herramientas podíamos darlo vuelta. Por suerte se nos dio”.

“Todavía no caigo”, expresó el mediocampista, quien estuvo acompañado por sus afectos, que llegaron desde su ciudad para acompañarlo en el clásico. Más allá de que la racha de 13 años era ajena, era una presión para los jugadores. “Lo más importante era tratar de sacarnos el peso que teníamos por esa mala racha y la gente necesitaba que se terminará. Por suerte se dio”, señaló el volante que también analizó su presente en el equipo de Chirola. “En los primeros partidos que jugué no me fue tan bien, no pude soltarme. Ahora que por suerte se me empezó a dar más el juego, de a poco el voy sintiendo cómodo y jugando más suelto. Eso es lo importante”.

Para Alan Lescano, esta historia recién comienza. Sin embargo, gran parte del recuerdo del 166 del profesionalismo serán sobre su actuación. Aquella tarde que Lescano la rompió.

Pupi con la casaca de Talleres de Bolívar, una camiseta conocida / P.Pequi