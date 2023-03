Rodríguez Larreta en La Plata, sobre las PASO: "Cualquiera que sea del partido tiene derecho a presentarse"

El jefe de Gobierno de porteño y precandidato a presidente de la Nación, recorre la Ciudad junto al intendente Julio Garro. En una pausa de la actividad, con tono electoral, el alcalde porteño dialogó en vivo con EL DIA.

Además de los temas vinculados a la interna de Juntos de cara a las definiciones de candidatos en junio, Larreta tocó varios temas. Por ejemplo en cuanto a la inseguridad, mencionó el arribo de fuerzas federales al territorio bonaerense. "Tiene que estar planificado, no así porque sí. El tema de inseguridad es muy sensible para los vecinos. Podemos estar hablando ahora y al mismo le pueden estar afanando el celular a un vecino. Tengo el mejor plan para mejorar la seguridad en país".

"La preocupación de la gente, principalmente en la provincia de Buenos Aires, es la inseguridad. La gente tiene miedo de salir a la calle y pánico cuando salen los chicos de noche", describió.

También le apuntó a la gobernación y a la nación por ese tema: "Es gravísimo con la inseguridad que hay, que Kicillof y Aníbal Fernández se peleen en el medio, es una vergüenza. En el corto plazo hay que mandar gendarmes, más efectivos son más control. Allí viene mi propuesta de que las fuerzas armadas controlen las fronteras y así, liberar a los gendarmes a las calles".

"Se puede mejorar la seguridad, los índices del delito hace veinte años eran parecidos y hoy la Ciudad ha bajado el delito y tenemos el delito de toda la historia. Lo hicimos trabajando, con un plan a largo plazo y tenemos que terminar con las soluciones mágicas, la Policía Bonaerense puede mejorar. Le digo a los bonaerenses que no se rindan, porque la seguridad se puede mejorar".

"Vengo a La Plata una vez por mes, recorremos diferentes barrios por la ciudad. La última vez estuvimos en City Bell, hacemos reuniones con vecinos y me gusta hablar con la gente de diferentes barrios, Los invitamos y los escuchamos, son abiertas y no les preguntamos el partido político", sostuvo Larreta.

Con respecto a la economía, dijo: "Escucho los mismos problemas generales en todo el país que es la inflación. La gente no sabe cuanto va a gastar en el supermercado porque no hay precio y el sueldo ya no alcanza para nada".

"Vamos a bajar la inflación con un plan integral, no es una medida que se dice en treinta segundos, el que lo dice es mentira. Se trata de un plan, que incluirá dejar de gastar más de lo que tenemos y vamos a frenar la emisión, el Banco Central no puede seguir financiando al Estado.

"Estamos trabajando con economistas, el caso de Martín Redrado que se sumó al Gobierno de la Ciudad. Pero el responsable del área económica de la Fundación Pensar, que es nuestra usina de pensamiento, es Hernan Lacunza que tiene una gran experiencia pública y también está Luciano Laspina. Además, intercambiamos ideas con Carlos Melconian, Martín Loustau, Martín Tetaz y Ricardo López Murphy", agregó.

"El primero que hizo autocrítica fue Mauricio Macri, que no pudo bajar la inflación. Él fue muy autocrítico al no poder dar el diagnóstico claro que tenía el país", reconoció.

INTERNAS Y PASO

"Faltan cuatro meses para el cierre de las listas, no se va a definir en la cumbre con Macri que voy a tener en estos días. Sería raro que no me reúna, se tratará de una reunión más de las muchísimas que tenemos. Mi preocupación pasa por como seguir mejorando la seguridad en la Ciudad, en La Plata y en Buenos Aires", indicó.

Acerca de las PASO y consultado principalmente por los municipios, fue claro: "Cualquiera que sea parte del partido va a tener derecho a presentarse. En el caso de La Plata, con el trabajo de Julio es difícil que uno venga a plantarle una oposición, seguramente la mayoría va a seguir apoyando para que siga trabajando".

Otro tema político, aunque de índole económico, fue la coparticipación: "No pagaron, hay un fallo de la Corte y en un caso inédito, el Presidente no cumple con el fallo. Ahora yo cumplí mi palabra, a pesar de que no efectivizaron el pago, yo bajé los impuestos y saqué el impuesto a las tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires".